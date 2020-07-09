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開票零秒宣布當選！小池百合子連任東京知事，她如何成為「不敗女帝」？

商業周刊 / 張庭瑋／商業周刊
東京都知事小池百合子。（圖／路透）
東京都知事小池百合子。（圖／路透）

摘要

1.日本京都知事選舉於7月5日結果出爐，現任知事小池百合子壓倒性的連任成功。

2.小池在處理東京疫情上有成，不但親自主持記者會，說明相關訊息，也積極與中央溝通，宣布「緊急事態宣言」成功控制疫情獲民心，成勝選關鍵。

日本東京都知事選舉於7月5日結果出爐，此次破紀錄有22人登記參選，仍然無法撼動現任知事小池百合子「不敗女帝」的地位，她壓倒性連任成功。

被日本政壇稱作「政治候鳥」的小池，過去遊走多個政黨，以應對新冠肺炎疫情的堅定態度和詳實資訊贏得民心，讓其知事寶座不動如山。

抗疫有成獲民心，但挑戰還沒結束

四月份時，COVID-19疫情在日本首都東京大爆發，小池幾乎天天主持記者會，親自說明疫情相關訊息，詳細且透明的做法，讓民眾心安。一名70歲的民眾松蒲（Yuki Matsuura）告訴《紐約時報》（The New York Times）：「每天在電視上看到她的臉讓我感到安心。我認為她在困難的情況下也會盡力而為。」

《時代》（Time）報導，3月到5月期間她的支持率飆升了20個百分點，許多民眾將她評為危機期間最有效率的政治人物。小池在防疫上，善用都知事的權力與影響力，讓中央政府從善如流，在與各界溝通之後宣布「緊急事態宣言」；成功減少人流，讓東京免於陷入大都市死亡病例急劇上升的慘況。

然而，最近東京確診人數再度飆升，代表小池的挑戰還沒結束。

就在宣布連任成功後，小池便公開表示，目前最要緊的還是解決疫情的問題。她承諾，為首都進行另一波病毒感染做準備，同時允許經濟活動。

小池認為，現在不可能再要求關閉全市的業務，她主張建立東京的疾病控制與預防中心，針對疫情有更對症下藥的針對性做法，除了推動疫苗、治療藥物的研發之外，也要儲備足夠口罩、消毒液等防疫物資，並且建立醫療體制。

遊走在多個政黨之間的「政治候鳥」

根據《金融時報》（Financial Times），小池百合子1992當選參議員，踏入政壇，2004年小池進入小泉純一郎內閣，先後擔任沖繩及北方對策大臣及環境大臣，2007年更在第一次安倍內閣成為日本首位女性防衛大臣。

15年間，小池從日本新黨、新進黨、自由黨、保守黨到自民黨，曾加入5個政黨。《紐約時報》指出，她還成功給自己寫一個「背叛者」的劇本：2016年她初次參選東京都知事時，未獲自民黨支持，最後脫黨參選勝出；就任後，小池創辦地域性的「都民第一會」（都民ファーストの会），2017年夏天再度打贏東京都議員選舉，小池在東京都內獲得完全執政，將「政治候鳥」本色發揮得淋漓盡致，掌握絕對的影響力。

然而小池過於躁進，急於進攻眾議院、想讓小池旋風也吹進中央政府；但劍指中央的結果，在同年10月的眾議院選舉當中敗北，小池的聲望因此一落千丈。遭逢失敗，小池一改氣焰旺盛的態度，選擇低調沈潛、傾聽民意。

《金融時報》報導，雖有評論或分析家批評，小池的政治表現比實際政策亮眼，像是東京法政大學政治學教授山口次郎接受《紐約時報》採訪表示：「小池非常擅長喊口號或標語，我不認為他有在任期中制定實際的政策，但她的確很常上電視。」

但她在任內面對東京奧運會費用、築地魚市場搬遷等爭議問題，確實以主導媒體能力聞名，且安然度過。

然而她的挑戰，連任後才開始。除了得嚴防第二波疫情，還有延期至明年的東京奧運，得在控制疫情的前提下，如期順利舉行，還要兼顧奧運支出，不致壓垮日本財政，難度很高。小池「東京不敗」的地位，仍有許多考驗。

（參考來源：The New York Times、TimeFinancial Times

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