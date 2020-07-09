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差點滅頂…71歲熊本老翁抓木柱4小時 鄰居打氣：挺住！

香港01 / 謝茜嘉
71老翁重示當初如何靠木柱得救。圖 / NHK
71老翁重示當初如何靠木柱得救。圖 / NHK

日本九州暴雨持續，導致河水泛濫成災及山泥傾瀉，官方報告指，災情已造成至少56人罹難、2人心肺停止、12人失蹤。一名住在重災區熊本縣的71歲老翁更經歷了生死一刻，當時老翁疏散時被洪水圍困，水深及頸，他只能苦苦捉緊屋子外的木柱並大聲呼救，幸獲一名鄰居回應他，不斷鼓勵他堅持下去，4小時多後老翁終獲救脫險。

該71歲的菊池先生在熊本縣一河邊居住，但近日暴雨突襲九州，日前（4日）早上8時許他起來後發現客廳被浸，屋外四周已被河水覆蓋。菊池先生心感不妙，於是決定疏散，但河水一下子已浸到腰間，結果他被卡住走不了。菊池先生立即捉緊家門外的木柱，左手握着手機，右手捉住木柱。

水位急速上升到超過2米，他表示當時非常恐懼，「水很快就到了，而且很冷，我的身體不斷發抖，覺得自己準備死了」。菊池先生不斷大聲呼救，竟引來附近一個50多歲的鄰居回應，鄰居不斷鼓勵菊池先生堅持下去，「很快有救援了」。

結果菊池先生浸在水中近4小時，在最後一刻被救援隊的船拯救出來。他坦言非常感謝那個一直在鼓勵自己的恩人，「感謝對方幾個小時的鼓勵，讓我有繼續生存的意志。我為自己獲得真正的救贖而感恩。我失去了一切，但我想以一種新的感覺生活」。

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文章授權轉載自《香港01》

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