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FBI局長：中國已經對美國的國家安全構成最大威脅

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美國聯邦調查局（FBI）局長克裡斯托弗雷（Christopher Wray）在美國保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表演講時表示，中國已經對美國的國家安全構成最大威脅。 圖／路透社
美國聯邦調查局（FBI）局長克裡斯托弗雷（Christopher Wray）在美國保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表演講時表示，中國已經對美國的國家安全構成最大威脅。 圖／路透社

本周二（7月7日），美國聯邦調查局（FBI）局長克裡斯托弗雷（Christopher Wray）在美國保守派智庫哈德遜研究所（ Hudson Institute ）發表演講時表示，中國已經對美國的國家安全構成最大威脅。他說：中國、中共認為自己正處於一場世代鬥爭之中，他們想奪取我們國家（美國）在經濟和科技方面的領先地位。他還說，中國的目的就是利用包括間諜、網絡盜竊、勒索等一切惡劣的手段成為唯一的超級大國。

雷在演講中指出，數百名在美國生活的中國人，其中也包括取得美國籍的華裔成為了中國獵狐行動打擊的目標。他說，獵狐行動的目的就是為了消滅那些在中國出生在海外生活的華人對中國政治和人權提出的批評意見。

他說：數百名獵狐行動的受害者生活在美國。他們當中有些人是美國國籍或者是綠卡持有者。他說中國政府想強迫這些人回到中國。他們為了達到這一目的采取的策略令人感到震驚。

雷還呼籲人們如果發現中國官方強迫這些華人回中國的情況發生時，應該向聯邦調查局報告。

雷還在演講中稱，美國目前進行的近5000宗反間諜案中，近一半與中國有關。他說：現在聯邦調查局每10個小時就會開啟一宗新的有關中國的反間諜案件。

另外，雷還在哈德遜研究所做的演講中指出，中國一年365天不分晝夜地試圖對美國的政策和立場施加影響。他說："這不只是針對大選的威脅，而是全天候的威脅。不過可以肯定的是，這肯定對選舉構成了影響。他們（中國）肯定有他們更喜歡的總統候選人。"

不過他沒有說，中國更支持特朗普連任還是更支持拜登當選。這兩名總統候選人都對中國持強烈批評態度。

中國外交部發言人趙立堅周三（7月8日）在例行新聞記者會上回答相關提問時說：FBI說的話你也能信？他還說：他們（FBI）不要以為中國安全部門是吃素的 。趙立堅說：雷的有關言論，不是基本事實，充斥著政治謊言，充分暴露了他根深蒂固的冷戰思維和意識形態偏見。中方對此堅決反對。近來美方一些政客多次對中國進行莫須有的抹黑，渲染所謂中國威脅，企圖轉移視線，掩蓋自身問題，他們的圖謀世人看得清清楚楚，注定不會得逞。

美國之音報道說， 美國聯邦調查局局長克裡斯托弗·雷發表的演講是美國政府高級別官員最近第二次發表美國對華關系談話。報道指出， 6月24日 ，白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）在一次公開講話中說，中國共產黨對美國生活方式構成了威脅。預計美國司法部長巴爾、國務卿蓬佩奧也將在未來幾星期內發表有關中國問題的講話。

本文章由德國之聲授權提供】

FBI 白宮 中共

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