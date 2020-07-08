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流亡維吾爾團體告上國際刑事法院 控中國「種族滅絕」

德國之聲 / 德國之聲

本周一（7月6日），兩個流亡維吾爾人團體向海牙國際刑事法院控告中國政府犯下種族滅絕和反人類罪行，並提交了有關證據。一項指控稱中國政府試圖通過非法逮捕或驅逐出境的手段，遣返柬埔寨和塔吉克斯坦境內的數千名維吾爾人。

代表這兩個維族團體的倫敦律師團隊本周二在荷蘭海牙舉行在線記者會。律師迪克森(Rodney Dixon)說，針對北京的指控包括從目擊者和受害者那裡搜集的中國特工在柬埔寨和塔吉克斯坦強行驅逐和進行域外逮捕的證據，以及聯合國、國際特赦組織(Amnesty International)等機構和各種流亡組織的報告。

提出指控的兩個維吾爾組織是東突厥斯坦流亡政府(East Turkistan Government in Exile)和東突厥斯坦民族覺醒運動(East Turkistan National Awakening Movement)，兩個組織均主張新疆獨立。他們向國際刑事法院提交的文件中，還指控中國政府利用再教育營、酷刑、強迫節育、拆散兒童與家人、強迫勞動等手段，剝奪維吾爾人的宗教信仰及文化。

律師團隊向法院提交的80頁文件中包括一份被指應對有關罪行負責的中國官員名單，列出30多人，其中包括中共領導人習近平。

迪克森對德國之聲表示：如果法院決定受理此案，將傳達一個非常明確的信號：我們所提指控的是嚴重的，那些迫害維吾爾人的人必須被追究責任。這無疑會對下達指令的官員產生震懾作用。他們會知道，這樣作是會有後果的。

對誰有管轄權？

海牙國際刑事法院的任務是為種族滅絕、戰爭罪行和其他暴行的受害者伸張正義。但中國不承認其管轄權。英國律師迪克森表示，雖然中國不是國際刑事法院的簽約國，但此案重點關注對中國在柬埔寨和塔吉克斯坦非法行為的指控。柬埔寨和塔吉克斯坦都是該法院成員國。

迪克森對德國之聲指出，國際刑事法院對此案有管轄權，因為至少兩個當事方都是成員國，中國當局的行為在那裡開始，延伸至中國。因此既有管轄權，如果存在證據，就應該進行調查和起訴。

他曾向媒體援引2018年國際刑事法院針對緬甸的一項裁決解釋說，緬甸雖非簽約國，但國際刑事法院起訴緬甸對逃到孟加拉國的羅興亞穆斯林的相關罪行。而孟加拉國是該法院的成員國之一。

中國政府一再否認新疆存在大規模鎮壓少數民族的行為。"新疆全面貫徹宗教信仰自由政策"，中國外交部上周在一份反駁近期對中國人權記錄批評的長篇文章中表示，"新疆從未限制包括維吾爾族在內的各族群眾的出行自由"，並稱"近百萬維吾爾人被拘押"純屬謠言。

《紐約時報》報導稱，國際刑事法院首席檢察官、來自岡比亞的法圖本蘇達(Fatou Bensouda)可能需要幾個月的時間才能對律師的申請做出正式回應。

迪克森認為，法庭對此案的處理不應該受到任何政治干預。國際刑事法庭是一個獨立的機構，檢察官們已無數次確證了這一點。他對德國之聲表示，如果國際法院不受理此案，他們不會放棄，將繼續在國際層面尋求對這一議題的處理。

本文章由德國之聲授權提供】

維吾爾 中共 人權

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