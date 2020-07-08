臉書遲未行動阻仇恨言論 抵制團體誓續施壓

抵制臉書廣告的活動發起人今天表示，由於臉書高層仍未能做出有意義的行動遏阻仇恨內容，他們的活動會繼續下去。

「拒用仇恨牟利」（Stop Hate For Profit）運動的參與團體之一、社運組織「自由媒體」（Free Press）成員龔薩雷茲（Jessica Gonzalez）表示，在臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也有參與的虛擬會議上，「拒用仇恨牟利」的領袖「並未聽到任何說法，讓我們相信祖克柏與他的同僚會採取行動」。

另一個倡議組織「改變顏色」（Color of Change）理事長羅賓遜（Rashad Robinson）告訴記者，這場視訊會議「讓人失望」。

臉書發言人告訴法新社，臉書把這場會議視為聆聽抵制團體心聲的機會，並「重申」致力制止臉書平台上的仇恨。

臉書和抵制團體召開線上會議之際，抵制臉書活動已成長到近1000個廣告主，他們要求臉書對這種宣揚暴力與仇恨的惡毒和煽動的內容採取行動。