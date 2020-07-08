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臉書遲未行動阻仇恨言論 抵制團體誓續施壓

中央社 / 華盛頓7日綜合外電報導
1000個廣告主要求臉書對這種宣揚暴力與仇恨的惡毒和煽動的內容採取行動。圖／路透社
1000個廣告主要求臉書對這種宣揚暴力與仇恨的惡毒和煽動的內容採取行動。圖／路透社

抵制臉書廣告的活動發起人今天表示，由於臉書高層仍未能做出有意義的行動遏阻仇恨內容，他們的活動會繼續下去。

「拒用仇恨牟利」（Stop Hate For Profit）運動的參與團體之一、社運組織「自由媒體」（Free Press）成員龔薩雷茲（Jessica Gonzalez）表示，在臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也有參與的虛擬會議上，「拒用仇恨牟利」的領袖「並未聽到任何說法，讓我們相信祖克柏與他的同僚會採取行動」。

另一個倡議組織「改變顏色」（Color of Change）理事長羅賓遜（Rashad Robinson）告訴記者，這場視訊會議「讓人失望」。

臉書發言人告訴法新社，臉書把這場會議視為聆聽抵制團體心聲的機會，並「重申」致力制止臉書平台上的仇恨。

臉書和抵制團體召開線上會議之際，抵制臉書活動已成長到近1000個廣告主，他們要求臉書對這種宣揚暴力與仇恨的惡毒和煽動的內容採取行動。

祖克柏 廣告

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