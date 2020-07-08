文在寅推川金四會 北韓「無意與美協商」嗆少管閒事

南韓中央日報評論，南韓總統文在寅所描述的所謂在美國大選前促成朝美首腦會談的想法聽上去就像一場天方夜譚——因為這些想法絲毫未反映出現實情況，僅僅是文總統單方面的暢想。北韓外務省北美事務局局長權正根（Kwon Jong Gun）7日表示，北韓無意與美國坐下協商，呼籲南韓「停止插手」。

權正根指控南韓曲解北韓外務省第一副相（北韓副外長）崔善熙稍早的聲明，聲明說北韓領導人金正恩和美國總統川普可能再開峰會的謠言不合時宜。

權正根在北韓中央通信社（KCNA）發表聲明表示：「現在正是停止插手管其他人閒事的時候，但似乎沒有治這個壞習慣的處方或解藥。」並強調，「在此要再清楚說一次，我們無意與美國坐下來面對面協商。」

在朝鮮棄核這個話題上，川普總統和金正恩國務委員長仍完全是兩條平行線。朝鮮要求先解除制裁再談去核，美國要求先去核再解除制裁，雙方的立場沒有分毫變化。而美國11月大選在即，川普為了大選也沒有任何要見金正恩的理由。

對於一心想要再次當選的川普來說，朝鮮問題並不是目前最主要的問題。在去年年底進行的蓋洛普民調中，外交政策在美國選民心目中的地位僅排在16個課題中的第14位，排名第一的是醫保問題，其後則是國家安全、合法持槍、教育、經濟等問題。

美國副國務卿兼國務院對北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）預定7日稍晚抵達首爾，與南韓官員商討如何重啟北韓核談判。