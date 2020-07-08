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疫情害慘！英王室收入減少傳要裁員175至250人
新冠肺炎衝擊經濟，全球出現裁員浪潮。「英國太陽報」6日爆料，英國王室也難逃疫情影響，因旅遊收入減少，本月計畫裁員175至250名王室員工。而英國每日鏡報母公司也傳出計畫裁員約550人。
港媒報導，英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在疫情爆發期間，收入將減少約1800萬英鎊（約2254萬美元），而女王持有的王家收藏信託估計會錄得3000萬英鎊（約3756萬美元）虧損，未來將裁減多名餐飲服務人員、辦公室職員及管理員。
據報導，女王和菲立普親王在禁足令期間都待在溫莎城堡，遠離傳染率較高的倫敦，會否返回白金漢宮目前歸期不定，而白金漢宮或關閉至2021年。
除王室外，英國「每日鏡報」及「每日快報」的出版公司Reach在7日宣布，由於疫情打擊發行量及廣告收入，將裁員約550人，占公司員工約12%。
Reach執行長穆倫（Jim Mullen）聲明表示，疫情引發讀者在線閱讀及廣告營收大幅下滑，裁員後估計每年可以節省3500萬英鎊（約4382萬美元）開支。
世衛周末將赴中國調查
世界衛生組織（WHO）7日表示新冠肺炎疫情仍加速蔓延，尚未達到高峰，並宣布世衛專家本周末將前往中國，研究疾病起源及傳播途徑，還提到武漢是研究起源的最佳起點。
世衛秘書長譚德塞表示，先前全球花費12周時間才達到40萬新冠肺炎確診病例，但上周末全球就通報新增40萬例，疫情還在加速蔓延，尚未達到全球大流行的高峰。
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