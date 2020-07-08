被控強姦仍任內政部長 馬克宏用人引發爭議

馬克宏重組內閣，用人引發質疑！馬克宏所屬的執政黨在6月底的市政選舉中大敗，馬克宏重組內閣，卻任命曾被控強姦的達爾馬寧擔任內政部長，又任命卡斯克特斯為新總理取代聲望較高的前總理菲力普，重組內閣的人選決定，引發外界質疑。

新內政部長遭控強姦

根據《CNN》報導，7日早上，一群抗議份子聚集在法國內政部外，大罵達爾馬寧是強姦犯、國家政府也是共犯。達爾馬寧在2018年1月時被一位名為蘇菲的女士控告強姦與性騷擾。當時的達爾馬寧是法國北部的地方議員，蘇菲女士表示自己在向達爾馬寧尋求法律協助時，被要求以性服務交換。

該案最初在2018年2月時被駁回，但巴黎上訴法院於今年6月又判該案被駁回的理由不足。此案將交由預審法官審理，再決定是否重啟正式調查。不過達爾馬寧則表示，蘇菲女士的指控非常空泛，也有毀謗達爾馬寧之嫌。馬克宏辦公室解釋說，在達爾馬寧未被判罪前，都該適用無罪推定原則。

諸多女性不滿

根據《英國廣播公司》報導，不過達爾馬寧身為內政部長，其實有權監督所有正在調查其強姦案的相關人員。女權主義政治家卡羅琳在推特上推文表示，馬克宏總統讓達爾馬寧當內政部長，有如直接在性暴力受害女性的嘴裡吐口水。而根據《The Connexion》報導，女性聯合組織「我們所有人」(#NousToutes)也推文對馬克宏的任用人選表達不滿。

儘管如此，愛麗舍宮仍發表聲明，經過法律評估，達爾馬寧沒有不能被提名的理由。馬克宏此次重組內閣應是希望讓連任之路注入新動力，但先是替換聲望較自己高的前總理菲力普，被懷疑是要剔除潛在競爭對手，接著又留被控強姦的達爾馬寧擔任內政部長，重組內閣的人選已發外界抨擊。

【更多精采內容，詳見 】