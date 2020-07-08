南海面對面軍演剛落幕 美澳日三防長聲明暗批中國大陸

美中才剛結束各自在南海的軍事演習，美國國防部7日晚間發出美澳日三國防長聯合聲明，關注南海和東海議題，指三國強烈反對在南海以武力或脅迫改變現狀，嚴重關切「近日發生的事件」，包括持續推動有爭議的軍事化行動，使用海警船和海上民兵破壞鄰國開發海域資源的努力。聲明暗批中國大陸在南海的軍事行動。

另外，聲明指出，強烈關注北韓發射彈道飛彈所構成的國際安全嚴重威脅，並譴責北韓一再破壞聯合國安全理事會決議（UNSCRs），呼籲北韓停止加劇緊張和破壞區域穩定的行動，呼籲北韓重回談判桌，持續對話。三防長對話重申落實對北韓實施的煤炭禁運等制裁措施。

根據聯合聲明，美國國防部長艾思博（Mark Esper）、澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）與日本防衛大臣河野太郎7日舉行三邊視訊會議，重申在共享價值、長期同盟和密切夥伴關係的狀況下，對印太地區安全、穩定和繁榮的承諾。

聲明指出，將持續分享訊息對抗新冠肺炎，深入了解包括新冠肺炎在內，對印太地區的環境威脅，促進三方合作，為印太地區繁榮做出實質貢獻。

聲明表示，三國反對任何可能改變現狀，加劇東海緊張局勢的單方面破壞或強制行動，三國將協調制止相關行動。

至於南海，聲明重申，維護自由航行和自由飛越，對於近日南海爭端表示嚴重關切，必須按照國際法（聯合國海洋法公約）來和平解決海上爭端，呼籲所有國家都採取步驟緩解緊張局勢，與建立信任。

聲明還提到，三國防長均深切關注北京實施「香港國安法」。