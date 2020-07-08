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美加外長通話 關切遭陸拘留加國公民和香港
美國國務院發言人歐塔加斯（Mrogan Ortagus）7日表示，國務卿龐培歐（Michael Pompeo）今天和加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）通話，慶祝「美墨加協議」（USMCA）1日生效（取代原本的「北美自由貿易協定」），也討論對北京對香港施加殘酷的新版國安法。
歐塔加斯表示，龐培歐和方慧蘭共同關切，北京以不正當手段拘留及起訴兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕瓦（Michael Spavor），也談論中國大陸政府對香港施加殘酷的國安法。
康明凱和斯帕瓦，一是前外交官、一是商人，兩人在2018年底被中國大陸政府拘留，罪名為「為境外刺探國家秘密、情報」，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）批評這是政治拘留，因當時加拿大應美國要求，逮捕中國大陸電信公司華為的首席財務官孟晚舟。
加拿大19位前內閣部長與外交人員等上月致函杜魯道，呼籲政府中止引渡孟晚舟至美國的司法程序，增加兩人獲釋機率，杜魯道25日公開拒絕，稱此舉將立下不良先例，傷害加拿大。
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