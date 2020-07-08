快訊

川普致函聯合國 聲明退出WHO

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美加外長通話 關切遭陸拘留加國公民和香港

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國務院發言人歐塔加斯（Mrogan Ortagus）7日表示，國務卿龐培歐（Michael Pompeo）今天和加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）通話，慶祝「美墨加協議」（USMCA）1日生效（取代原本的「北美自由貿易協定」），也討論對北京對香港施加殘酷的新版國安法

歐塔加斯表示，龐培歐和方慧蘭共同關切，北京以不正當手段拘留及起訴兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕瓦（Michael Spavor），也談論中國大陸政府對香港施加殘酷的國安法。

康明凱和斯帕瓦，一是前外交官、一是商人，兩人在2018年底被中國大陸政府拘留，罪名為「為境外刺探國家秘密、情報」，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）批評這是政治拘留，因當時加拿大應美國要求，逮捕中國大陸電信公司華為的首席財務官孟晚舟。

加拿大19位前內閣部長與外交人員等上月致函杜魯道，呼籲政府中止引渡孟晚舟至美國的司法程序，增加兩人獲釋機率，杜魯道25日公開拒絕，稱此舉將立下不良先例，傷害加拿大。

加拿大 國安法

延伸閱讀

政府合約流向相熟組織惹議 杜魯多又遭倫理調查

加國軍人開車衝撞官邸被捕 幸好杜魯道當時不在

加拿大拒拿孟晚舟換人 被囚前加外交官妻感失望

中國駐加使館：將孟晚舟與康明凱案連繫居心叵測

相關新聞

護妻心切...熊本老翁將救命繩先給妻子 遭洪水沖走身亡

日本九州連日豪雨釀成嚴重災情，熊本縣81歲男子井上三郎和妻子節子4日被大水圍困，鄰居拋來繩索，他先將繩索綁在妻子手上讓她...

美加外長通話 關切遭陸拘留加國公民和香港

美國國務院發言人歐塔加斯（Mrogan Ortagus）7日表示，國務卿龐培歐（Michael Pompeo）今天和加拿...

日本九州暴雨釀56人死亡 安倍指示認定「特定非常災害」

日本共同社報導，受活躍的梅雨鋒面影響，日本九州地區7日也大範圍遭遇創紀錄大雨，河流氾濫、溫泉街及醫院浸水等各地災情擴大。...

日本執政黨決議 促安倍政府取消邀習近平訪日

日本執政黨自民黨今天正式通過決議案，譴責中國強推「港區國安法」，要求日本政府取消邀請中國國家主席習近平赴日進行國是訪問。...

TikTok退出香港 美國考慮禁止抖音海外版

據路透社報導，中國互聯網企業字節跳動旗下的短片應用TikTok表示，該公司將在數日內退出香港市場。這是中國在香港實施新的國安法之後...

星國大選決戰社群平台 候選人化身網紅拚知名度

新加坡國會大選，朝野政黨攻防白熱化，臉書與Instagram等社群平台成為對決主戰場，候選人還得化身網紅拚知名度，即時透...

美中南海軍演秀肌肉 學者：雙方沒開戰本錢 但別說絕不可能

7月初，顯然已陷入對抗陷阱的美、中兩國同時在南海進行軍演，中共於7月1日到5日在西沙群島演習，而美國雷根號與尼米茲號兩艘航母同時在南海某處進行演習，形成罕見美中同時在南海軍演的局面。淡江大學國際及戰略研究副教授黃介正表示，美國雙航母在此軍演主要是做為一種戰略溝通，傳達美軍在南海軍力十分精實的政治訊息。然而，黃介正指出，美中現階段都沒有開戰的本錢。

印度貿易商總會抵制Zoom軟體 改用本土JioMeet

中印邊境對峙稍微緩和，實體零售商會員眾多的全印度貿易商總會繼6月發起抵制中國貨運動後，6日宣布拒絕使用助中國審查言論的視...

日本西南部豪雨釀災 至少50人罹難、10多人失蹤

日本西南部緊急救災單位今天「正與時間競賽」，救援因洪水和土石流受困的民眾。洪災發生迄今已奪走至少50人性命與超過12人失...

憂美對鋁材課稅 杜魯多拒美墨加峰會

加拿大憂心美國可能對加國出口鋁材課徵關稅後，總理杜魯多辦公室今天表示，杜魯多本週不會和墨西哥總統羅培茲歐布拉多一起訪問華...

科、塞領土爭議 德、法2國助協商

德、法擔起協商角色，將邀塞爾維亞、科索沃會談解決領土問題！塞、科2國在2018年關係惡化後就未進行任何接觸，好不容易雙方決定在美國碰面...

航空補助爭談不攏 美歐貿易戰恐開打

美國與歐盟因為空巴和波音的補助問題紛擾15年，隨著WTO調查接近尾聲，雙方恐互祭大規模報復性關稅。WTO調查初步認為美國得向歐盟課徵懲罰性關稅...

熱門新聞

母親裝節育器卻懷孕 嬰出生手握「黃色竹蜻蜓」揭真相

美國移民局新規！留學生只上網路課程不准留美 想保身分就轉學

旁觀民眾喊：別開槍！美鳳凰城警察連開數槍擊斃駕駛

美國爆「食腦蟲」案例！143人感染僅4人存活

九州洪水襲養老院14死 職員抓兩老人力竭、道歉後鬆手

她參加婚禮穿太辣搶盡風頭？ 網笑：跟新娘有仇？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。