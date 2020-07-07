日本九州暴雨釀56人死亡 安倍指示認定「特定非常災害」

日本共同社報導，受活躍的梅雨鋒面影響，日本九州地區7日也大範圍遭遇創紀錄大雨，河流氾濫、溫泉街及醫院浸水等各地災情擴大。當天下午福岡縣又有1人、熊本縣又有3人死亡，兩縣遇難人數達56人。此外2人心肺停止，熊本、大分和鹿兒島3縣共12人失蹤。預計8日也將降雨，氣象廳呼籲繼續高度警惕浸水及地質災害。據總務省消防廳稱，7日下午2點半疏散指示對象以九州為主總計約63萬戶、約達138萬人。

首相安倍晉三7日在官邸舉行的對策總部會議上指示稱，「希望加快討論，以便盡快把此次災害指定為特定非常災害」。如果指定，將適用延長駕照有效期等特例措施。此外防衛省宣佈，將把自衛隊的災害派遣規模從目前的一萬人增加到兩萬人態勢。