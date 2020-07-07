TikTok退出香港 美國考慮禁止抖音海外版

據路透社報導，中國互聯網企業字節跳動旗下的短片應用TikTok表示，該公司將在數日內退出香港市場。這是中國在香港實施新的國安法之後，做出回應或調整的又一家國際性社交媒體運營商。

TikTok的一位發言人周一在回答路透社的相關詢問時表示，「考慮到近期的事件，我們決定停止在香港運營TikTok應用」，但他並沒有直接提到港區國安法。

臉書、谷歌和推特已經表示，在謹慎評估新法影響前，暫時不會配合香港政府按照《港區國安法》要求社交媒體平台提供用戶資料的請求。

TikTok之前也曾表示，不會遵守中國政府提出的審查內容或訪問TikTok用戶數據的任何要求，也從未被要求這樣做。但此次出台的港版國安法顯然讓國際互聯網公司面對新的挑戰。

國安法第九條規定，「對學校丶社會團體丶媒體丶網路等涉及國家安全的事宜，香港特區政府應當採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理」。香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華指出，這裡明確是要對媒體和互聯網公司有所管制，他認為，「根據港區國安法，在香港運營的公司可能會被要求提供（用戶）資料」。

如果不配合，會被視為違反國安法，但如果交出用戶資料，則與企業承諾、國際通用的數據和隱私保護原則相違背。「一些在港有業務的互聯網公司現在看到有一個危險」，傅景華說：「在香港可能遇到一些法律上的風險，這跟他們在其它地方要遵守的法律、人權上的要求是不同的。」

仍是中國公司

美國國務卿龐培歐周一在接受福克斯新聞（Fox News）採訪時表示，美國正在考慮禁止TikTok這樣的來自中國的社交媒體應用。部分美國國會議員一直對TikTok處理用戶數據的方式有憂慮，並擔心該公司與中國情報部門合作。上周，印度宣布禁止TikTok等59個中國公司的手機應用。

TikTok是唯一一個走出中國、在國際上廣泛贏得用戶的社交媒體應用，其成功得益於與中國市場的切割。母公司字節跳動在中國大陸的同一影片應用抖音與其「國際版」TikTok其實是兩個完全獨立運營的公司。TikTok的設計令中國大陸網友無法登陸，用戶個人數據等適用的規定也與中國不同，目的是面向國際用戶市場。但現在看來這一策略並不是一直能奏效。

傅景華指出，「在目前中國與很多國家有矛盾的情況下，很多人眼裡的TikTok還是一個與中國有密切關聯的公司。儘管公司的架構是分開的，還是會被看作是一個中國公司。它跟國際上其它的法律規定，還是有矛盾在裡面的。」

抖音進軍香港？

分析公司Sensor Tower的數據顯示，截至今年第一季末，TikTok在全球通過蘋果和谷歌應用商店的下載次數已超過20億次。路透社援引一位知情人士說，香港地區對該公司來說是一個很小的虧損市場。去年8月，TikTok的報告數據顯示其在香港有15萬用戶。

字節跳動發言人稱，目前公司並不打算把抖音推向香港市場。但路透社援引的另一名知情消息人士稱，香港的抖音用戶多過TikTok，中國內地用戶可以在內地下載或是通過切換帳號的方式下載。「抖音在香港有很多用戶，將繼續服務當地用戶」，字節跳動中國區CEO張楠在一份聲明中表示。

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