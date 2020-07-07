科、塞領土爭議 德、法2國助協商

德、法擔起協商角色，將邀塞爾維亞、科索沃會談解決領土問題！塞、科2國在2018年關係惡化後就未進行任何接觸，好不容易雙方決定在美國碰面，又受到科索沃總統薩奇被國際法庭起訴影響而取消。德國總理梅克爾及法國總統馬克宏見狀則決定，擔起2國仲介者的責任。

科、塞關係現曙光

根據《歐洲動態》報導，德國及法國日前決定聯手推動科索沃及塞爾維亞進行會談，以解決歐洲最棘手的領土爭議之一。

德國總理梅克爾及法國總統馬克宏將在10日舉辦視訊會議，並邀請塞爾維亞及科索沃雙方參與，這將是塞、科雙方2018年以來的首次接觸，歐盟外交安全政策高級代表波瑞爾也已確認加入會談。波瑞爾也表示，歐盟將在12日邀請塞爾維亞與科索沃政府到布魯塞爾見面。

科索沃於2008年單方面宣佈獨立後，即引起塞爾維亞強烈反彈，隨後幾年雙方雖有多次對話，但兩邊關係在2018年「邊界修正」磋商未果及塞國宣佈進入備戰狀態後又急起直下。直到上個月科索沃選出新總理霍蒂，其對塞國友善的態度，使雙方關係改善再現一絲曙光。

入歐先解決領土問題

塞爾維亞總統武契奇及科索沃總統薩奇本該在6月底於美國進行對談，但在後者遭國際法庭以戰爭罪起訴後，會議也旋即取消。據《洞察巴爾幹》報導，德國總理梅克爾及法國總統馬克宏是安排2國在歐洲協商的重要推手。

發言人史塔諾說：「一連串將進行的會議絕非偶然。」歐盟已將身陷官司的薩奇排除在談判行列外，對亟欲加入歐盟的塞爾維及科索沃來說，解決領土爭議是必要條件。

【更多精采內容，詳見 】