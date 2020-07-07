土國反制歐盟制裁 威脅開放難民入歐

土耳其不滿歐盟將制裁該國，揚言開放更多移民進歐！歐盟近日因為土耳其侵占塞浦路斯經濟海域，打算制裁土耳其。土耳其外長恰武什奧盧近日揚言，如果歐盟制裁土耳其，土國將不再幫歐盟收留敘利亞或利比亞內戰的難民，另外也要求法國對兩國在利比亞外海的意外道歉。但歐盟態度強硬，堅持土國不能侵犯塞國外海。

若制裁就放難民進來

根據《半島電視台》報導，土耳其近來在塞浦路斯、希臘外海積極進行鑽探作業，但是土國開鑽的海域已經侵犯塞國的專屬經濟海域，因此讓塞國與希臘皆表不滿，歐盟高級外交代表波瑞爾雖然呼籲土國與塞、希展開對話，但實際上，歐盟與兩小國已經開始合作，將積極捍衛海域的開發權。

土耳其聲稱他將會積極捍衛土國船隻的探勘權，恰武什奧盧（Çavuşoğlu）近日還警告歐盟，如果歐盟要透過旅行制裁土耳其，土耳其將不會再限制難民從愛琴海進入希臘、義大利等地，將會違反2016年與歐盟簽訂的難民協定。土國目前已至少替歐盟收治300萬民難民。

土國問題棘手

除了敘利亞外，土耳其也要求法國針對該國護衛艦與土國船艦擦撞的事情進行道歉，法國曾指控土耳其違反聯合國、歐盟在利比亞規定列強禁運武器的規定，可是土國軍方也質疑法國沒有遵守協議，因此恰武什奧盧要求法國道歉，並指控法國暗中提供國民軍強人哈夫塔武器（土國支持政府軍）。

但法國否認指控，並要求土耳其收斂好戰的態度。根據《Politico》報導，土耳其自己的船也載滿了武器，不過由於難民問題，加上土國位處戰略險要，歐盟也不敢太過得罪土耳其。目前葡萄牙國防部長克維諾的說法是，與土耳其是好朋友，但歐盟與土耳其之間仍有很多問題待解決。

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