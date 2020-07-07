航空補助爭談不攏 美歐貿易戰恐開打

美國與歐盟因為空巴和波音的補助問題紛擾15年，隨著WTO調查接近尾聲，雙方恐互祭大規模報復性關稅。WTO調查初步認為美國得向歐盟課徵懲罰性關稅，來補償歐盟對空巴的不當補助，而川普食髓知味在近日也加碼以「232條款」向歐盟多項商品課稅，讓歐盟貿易專員表示，將強硬對抗美國的貿易手段。

空巴波音爭端未解

根據《路透社》報導，歐盟空中巴士與美國波音之間的貿易爭端可回溯至2004年，至今已紛擾15年。WTO先前已完成對空巴的調查，並認定美國得對歐盟價值75億美元的貨物課徵關稅來補償這些年歐盟對空巴的不當補助，並將在9月公告對波音的調查。

但出手強硬的川普自然沒放過這個機會，大有欲與歐盟進行貿易戰的趨勢。除了WTO允許的關稅加徵外，川普當局更針對歐盟多項商品如大型機械、鋼鐵製品等發動「232條款」調查，準備獅子大開口，額外對歐盟課徵大量關稅。

美國1962年貿易擴張法第232條規定，若美國商務部認定特定產品對國家安全造成威脅，行政部門就可以針對此類產品課徵關稅。從川普二度拒絕歐盟的和解協議可知，川普恐較偏好透過232條款來解決問題。

歐盟將強硬回擊

《英國廣播公司》指出，川普的手段也讓歐盟硬起來，不願再處處挨打。歐盟貿易專員霍根在6日向歐洲議會貿易委員會表示，若美國不願以歐盟希望的方式，和平的解決空巴與波音的爭端，歐盟已經準備好跟美國對抗。

除此之外，霍根也重砲批評，美國此刻的232條款調查根本是政治上的考量，且不必要。他表示，若美國執意繼續調查，歐盟將團結一致地作出反應。

【更多精采內容，詳見 】