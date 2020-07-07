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九州洪水襲養老院14死 職員抓兩老人力竭、道歉後鬆手

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
日本九州熊本縣球磨村老人安養機構「千壽園」遭破紀錄大雨引來的突發性大水淹沒，有職員試圖救援行動不便的長者，最後卻因為氣力放盡而鬆手。路透/讀賣新聞
日本九州熊本縣球磨村老人安養機構「千壽園」遭破紀錄大雨引來的突發性大水淹沒，有職員試圖救援行動不便的長者，最後卻因為氣力放盡而鬆手。路透/讀賣新聞

日本九州熊本縣日前降下破紀錄大雨，球磨村老人安養機構「千壽園」遭突發性大水淹沒，14人不幸喪命。當天有職員試圖救援行動不便的長者，最後因為氣力放盡、道歉後鬆手，也有泛舟公司職員乘觀光用橡皮艇前去救援時，發現有人躺在漂浮的桌子上倖免於難。

朝日新聞報導，1名千壽園夜班人員4日凌晨3點左右注意到雨勢越來越猛烈，5時發現附近的球磨川支流水位已漲到堤防附近，覺得「雖然大清早的，但雨勢很危險所以叫醒大家吧」，就跟4名同僚叫醒入住的長者，將他們帶到二樓會議室等地避難。當水位逼近到入口時，他們將數張餐桌並排，將輪椅放上桌面，再讓長者坐好。

隨著窗戶被沖破，水位從腳踝一口氣漲到膝蓋，屋內家電被沖走，桌面的輪椅也開始漂浮，最先發現情況不對的夜班人員雙手抓住其中2台輪椅。當水位上升至頸部，他立刻從腋下抱起2名長者。只是，他的嘴唇已凍到發紫、又不停喝下泥水，手腳也開始發麻，最後他氣力放盡，只能說「對不起」後鬆開雙手。

時事通信則報導，球磨村一間泛舟與戶外運動公司同樣被水淹，但附近民眾幫忙保住觀光用橡皮艇，讓該公司一位職員得以參與救援工作，並於4日下午抵達千壽園。當時一樓積水未退，只能徒手打開自動門進入，隨即發現一位職員和一位入住長者躺在漂浮的桌子上，趕緊將他們接上橡皮艇撤離。

這位泛舟與戶外運動公司職員回憶道，當時他還目擊到6人被毛毯裹住後遭泥濘覆蓋，「一眼就知道他們死掉了，真是恐怖的光景」。

另一家泛舟公司職員每床哲哉則表示，入住千壽園的長者多是年紀大到無法走路，水位上升當時也沒有太多值夜人員，實在是沒辦法。

日本九州熊本縣球磨村老人安養機構「千壽園」遭破紀錄大雨引來的突發性大水淹沒，有泛舟公司職員前去救援時，發現倖存者躺在漂浮的桌子上而逃過一劫。路透/讀賣新聞
日本九州熊本縣球磨村老人安養機構「千壽園」遭破紀錄大雨引來的突發性大水淹沒，有泛舟公司職員前去救援時，發現倖存者躺在漂浮的桌子上而逃過一劫。路透/讀賣新聞
日本九州熊本縣日前降下破紀錄大雨，球磨村老人安養機構「千壽園」遭突發性大水淹沒，造成14人死亡。路透/讀賣新聞
日本九州熊本縣日前降下破紀錄大雨，球磨村老人安養機構「千壽園」遭突發性大水淹沒，造成14人死亡。路透/讀賣新聞

熊本 日本 豪雨

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