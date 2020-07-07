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伊朗核設施火災「意外」？ 紐時：是以色列引爆炸彈
伊朗一處鈾濃縮廠的新建廠房2日發生火災，雖然當局僅稱是「意外」且無人傷亡，但據俄羅斯衛星通訊社6日指出，此事是以色列引爆爆炸裝置實施的破壞行動。
紐約時報報導，中東國家一位匿名情報人士表示，以色列在伊朗的納坦茲鈾濃縮廠安裝強力爆炸裝置，但報導認為，事件也可能是工業事故引起的。伊朗伊斯蘭革命衛隊特種部隊代表證實，有人使用了爆炸物。據報導，無法證實有關以色列參與破壞核設施的訊息。以色列官員未發表明確評論，但強調伊朗擁有核武器帶來的危險。
此外，伊朗原子能組織發言人卡邁勒萬迪6日宣布，伊朗將為納坦茲核設施建造一個設備更加先進的廠房，以取代因事故受損的廠房。他表示，火災事故中的受損廠房原本用於生產離心機，事故導致廠房內部分測量工具和精密儀器受損，伊朗將會建造一個更大的廠房並配備更先進的設備來替代原有設施。
納坦茲核設施位於伊朗中部，建於地下，占地10萬平方公尺，是處於國際原子能總署監控之下的幾處伊朗核設施之一。
2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊朗核問題全面協議。協議規定，伊朗在協議生效後15年內，生產的濃縮鈾豐度不得高於3.67％，且只能在納坦茲核設施進行相關活動，並接受核查。作為聯合國下屬機構，國際原子能機構人員一直監督伊朗履行協議情況，核查伊朗核設施和活動。
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