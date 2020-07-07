伊朗核設施火災「意外」？ 紐時：是以色列引爆炸彈

「幾內亞灣的海賊團，恐在2020抬頭成另一國際難題。」中國外交部6日對外證實，一艘新加坡籍的多用途貨輪Kota Bundi號，上周四在西非幾內亞灣的奈及利亞－貝南交界海域，遭不明海賊集團武裝登船，強行擄走船上5名中國籍船員。目前中國政府已下令駐奈及利亞使館緊急啟動，並施壓奈國當局「全力搜救」被綁的中國人質，但犯案對象、贖金要求與人質下落至今卻仍不明。事實上，當前全球90%以上的海盜通報都發生在西非的幾內亞灣，這不僅早已取代了曾經的索馬利亞海盜，更成為了全球海盜犯罪最猖狂、也最危險的「海賊之海」。

2020-07-07 13:56