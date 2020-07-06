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美國伊朗再爆衝突 伊拉克成為戰場

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
伊朗及美國在伊拉克的衝突一觸即發，也讓伊拉克政府十分頭大。（photo by Twitter）
伊朗及美國在伊拉克的衝突一觸即發，也讓伊拉克政府十分頭大。（photo by Twitter）

駐地美軍與伊朗扶植的武裝組織衝突再起，伊拉克成為戰場！伊拉克日前在美國施壓下逮捕14名恐怖組織「真主黨旅」成員，有伊朗撐腰的該組織週末再對美軍發動飛彈攻擊，雙方衝突逐漸升溫，也讓伊拉克長期以來一直受制於伊朗與美國在境內角力的問題再浮上檯面。

伊拉克進退維谷

根據《半島電視台》報導，伊拉克「綠區」的美軍駐基地日前遭到飛彈襲擊，美國指控伊朗支持的「真主黨旅」發動此攻擊，但遭伊朗否認，伊拉克國會則要求美方說明是否私下進行新型武器測試。

綠區是美、英為首的聯軍推翻伊拉克獨裁者海珊政權後進駐的區域，並成立暫時履行管理伊拉克國家事務、進行人道救援及負責重建政府的臨時機構，也是許多外國使館的駐在地。「真主黨旅」則是活躍於伊拉克及敘利亞的武裝組織，由伊朗扶植，被美國視為恐怖組織。

伊拉克長期以來深陷2個主要盟國伊朗與美國的角力，2018年美國退出與伊朗的核子協議後，兩邊關係已惡化，美國更指控伊朗2019年底開始對駐地美軍進行逾30次的飛彈攻擊，並要求伊拉克政府對此有所回應。日前伊拉克逮捕14名真主黨旅成員，本欲遏止進一步的衝突對立發生，卻因此再釀戰爭可能。

美國偷測試武器

飛彈襲擊落在巴格達綠區內，並沒有正中目標，在落地前即被美國新型反飛彈裝置C-RAM擊落，碎片僅波及一些民房外觀及造成一名孩童輕微受傷。然而，據《美國之音》報導，伊拉克政府對美軍的使用新型的反制武器C-RAM頗有微詞。

美國未經伊拉克政府許可，就使用C-RAM反制飛彈襲擊，飛彈製造的可怕聲響，引起當地居民不安，也讓伊拉克國會議員大為不滿，副議長卡比直言，「美國必須要停止在伊拉克境內進行的新武器測試，不要再回應任何挑釁行為。」美國則對進行新武器測試一事不置可否。

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伊拉克 伊朗 飛彈

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