因應新冠衝擊 阿聯改組為效率政府

因應新冠疫情衝擊，阿聯決定重組政府！新冠疫情和低迷的油價令阿聯的經濟成長遲緩，阿聯副總統兼總理阿勒馬克圖姆宣布，將改變政府結構，建立一個決策速度更快的政府，其作法包括合併約一半的聯邦機構，以及計畫將一半的政府服務中心，並在2年內轉為數位平台。

根據《半島電視台》報導，阿聯副總統兼總理阿勒馬克圖姆宣布重組政府結構，相關的政府變動包括將能源和基礎設施部門合併，由現任能源部長馬茲魯伊領導，以及合併文化部和青年部等。此外，成立工業和先進科技部，由阿布扎比國家石油公司（ADNOC）執行長賈比爾出任部長。

「我們改革政府結構的目標，是建立一個決策速度更快、與時俱進的政府，並更好地抓住機遇和應對歷史的新階段。」阿勒馬克圖姆表示，他還計畫將一半的政府服務中心，在2年內轉為數位平台。

根據《論壇報》報導，杜拜的經濟依賴房地產投資，航空業，旅遊業和金融業，這些領域都受到新冠疫情的嚴重打擊。國際貨幣基金組織預測，阿聯的經濟因新冠疫情將在2020年萎縮3.5％，而杜拜原定今年舉辦世博會刺激經濟增長的計畫，也被推遲至2021年。

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