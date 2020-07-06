多明尼加大選 恐終結解放黨16年執政

多明尼加5日補辦先前因疫情而暫緩的總統大選。受新冠肺炎疫情影響，多明尼加將原定於5月舉行的總統大選延後，在防疫措施都準備到位的狀況下，於5日補辦。根據出口民調顯示，執政16年的多明尼加解放黨恐將下台。

根據《法新社》報導，多明尼加現任總統梅迪納已在位8年，無法繼續連任，且此次大選也要同步改選兩院，對多明尼加來說十分重要。而受到新冠肺炎疫情影響，梅迪納不得不宣布封鎖全國，並將大選向後推延，避免疫情一發不可收拾。

全國封鎖令最終在上週解除，以便國內各候選人利用最後的一個禮拜進行競選活動。據外界觀察，5日的投票，除了一處位於首都內的投票站因為不同政黨支持者的暴力衝突導致一人死亡外，整體投票過程大致平和順利，多數選民都十分配合政府的防疫措施。

《英國廣播公司》指出，儘管總統大選很可能會進入二輪投票，出口民調初步顯示，已經執政長達16年的多明尼加解放黨恐將跌落神壇。目前暫居領先地位的是經濟學家暨企業家阿比納迪爾。儘管他在6月確診新冠肺炎並被迫暫停競選活動，仍不影響其支持度。

暫居第二的則是多明尼加解放黨的前公共工程部長暨企業家卡斯蒂略。雖然擁有現任總統梅迪納的支持，但部分多明尼加解放黨人士擬支持第三名的前總統費南德茲，產生跑票疑慮，才會使阿比納迪爾穩定領先卡斯蒂略12-16個百分點。

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