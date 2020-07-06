粉紅警戒線圍劇院 英國藝術家抗爭

英國藝術家以粉紅色警戒線包圍劇院，呼籲政府重視戲劇工作者。雖然英國政府准許劇院自4日開始營業，但卻不能演出，引起多名藝術家發起#scenechange行動，以粉紅色警戒線包圍多家愛爾蘭與英國的劇院，呼籲政府重視岌岌可危的戲劇界。

另外，多位大咖音樂人、樂團，如電台司令、The Cure、滾石樂團、酷玩樂團、杜娃•黎波等，都共同發出#LetTheMusicPlay訴求，希望英國政府重視音樂界。

《衛報》報導，藝術家們在3日發起此項行動，回應政府宣佈4日劇院可營業卻不能演出的政策。藝術家們以粉紅色、上頭寫有「Missing Live Theatre（劇院消失）」的警戒線，包圍英國和愛爾蘭多家劇院。

英國BECTU廣播娛樂電影和劇院聯盟也隨後發表聲明說，戲劇業正遭受「海嘯級災難」，將減少3000多個工作機會，且許多劇場工作者為自由接案，失去工作後，很難申請補助，處境艱難。

同樣損失慘重的還有音樂界。NME報導，多位重量級樂團和音樂人，早在2日就以#LetTheMusicPlay為主題，聯名致信給英國政府，重視演唱會和音樂人，名單包括電台司令、滾石樂團、酷玩樂團、保羅麥卡尼（前批頭四成員）。

上個月，音樂場館信託才聯名560家音樂場館，希望政府能補助約500萬英鎊的紓困金，來拯救這個「每年可以創造5.2億英鎊收入的產業」。

【更多精采內容，詳見 】