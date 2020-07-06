影／日本熊本水災累計40人罹難 民眾排「巨大SOS」求援

日本九州南部豪雨成災，熊本縣球磨川氾濫、民宅遭土石流沖毀，造成慘重傷亡。截至5日晚間已有40人罹難，另有12人下落不明。熊本縣約有30個地區因為淹水變成「孤島」，部分地區水深高達九公尺，居民只好排出「SOS」求救。

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NHK報導，熊本縣11處河川氾濫，各地傳出淹水、土石崩落的意外，NHK的直升機更在熊本縣八代市坂本町廣場拍到「SOS」，可能是附近居民發出的求救訊號。熊本縣球磨村神保育園的庭園也有大大的文字寫著「120人避難」，保育園周邊的住宅都淹在水中。

除了上述在地上留言求救的情況，4日也有不少網友透過社群網站求救，並上傳不少當地受災的影像與照片；有看似受災者網友留言「正在等待救助，我想活下去」；也有網友附上住家淹水的照片說，妹妹因為水災被迫爬上屋頂，希望有人可以前去救援。

讀賣新聞報導，國土地理院公布熊本縣南部球磨川流域的淹水情形推定圖，推估水深可能最高達到九公尺。當局已派出自衛隊協助救災，但因土石崩落、樹木倒塌嚴重，增加搶救難度。專家估計，未來幾日南九州可能再降豪大雨，水患恐進一步擴大。