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家屬: 印軍手無寸鐵被突襲殺害

德國之聲 / 德國之聲

根據印度政府消息人士、兩名部署在該地區的士兵和陣亡者家屬，上個月在與中國軍隊近距離戰鬥中死亡的印度士兵並沒有攜帶武器，而是在一個陡峭的山脊上被一支比他們人數更多的中國部隊突襲殺害。

印度政府官員告訴路透社記者，沖突的起因是爭議地點的建物。印軍比哈爾軍團（Bihar Regiment）指揮官巴卜 (Santosh Babu)率領一小隊人馬前往14號巡邏點，核實中國軍方是否兌現承諾，從爭議地點撤出並拆除在那裡修建的觀察哨和帳篷。

新德裡的政府官員在通報事件時說，印軍把在印度側的中國觀察哨和帳篷拆掉了。當時陪同指揮官前往現場的一名士兵的親屬根據與在場的另外兩名士兵的談話告訴路透社記者:「印度巡邏隊成員沒有攜帶武器......印軍與一小隊中國士兵對峙，隨後，雙方就帳篷和一座小型觀察哨發生了爭執。」

據3名死亡印度士兵的家屬與幸存者說，不久之後，印軍就遭到了中國部隊的攻擊。在一個俯瞰加勒萬河、僅有4米寬的狹窄壁架上，中國軍隊用石塊、鐵棍和釘滿釘子的木棍猛烈攻擊印軍。

4名家屬說，一些士兵在黑暗中退到山脊線上的安全地帶，但當他們找不到指揮官時，試圖回到原點，此時又再次遭受攻擊。

路透社還采訪了兩名部署在該地區的比哈爾團士兵。他們沒有直接參與混戰，但在事發後送陣亡同袍的屍體回家。

其中一名部署在該地區的士兵說，印度巡邏隊的人數不敵解放軍:「中方人數遠遠超過我們的人。」他無意中聽到了向拉達克軍事總部發送要求增援的無線電信息。

印度政府說，指揮官巴卜 (Santosh Babu)在戰鬥中喪生，一些士兵的屍體在第二天早上被從河裡撈出。官方還說，有些人是因體溫過低而死亡。

一名陣亡士兵的父親告訴路透社，他兒子的軍中同袍告訴他，自己的兒子是在黑暗中被中國士兵用金屬釘割喉而死。

其中3個陣亡士兵的家人則表示，他們從受命將屍體運回的士兵那裡得知，一些士兵在推擠中掉進水流湍急的加勒萬河。

其他家屬則從目擊者那裡得知，自己的親人倒在喜馬拉雅山西部加勒萬河的冰冷河水中死亡。

死亡證明說了什麼?

根據路透社看到的5份死亡證明，3名死者的 「頸部動脈破裂」，2名死者的頭部被 「尖銳或尖型物體 」所傷。5份文件都說死者的脖子和額頭上有明顯的傷痕。

路透社聯系了運送屍體的印度拉達克軍醫院。但醫院拒絕對死因發表評論，並表示屍體與死亡證明已送交家屬。

德裡的一名政府官員在說明沖突情況時表示:「當時情況很失控，他們用任何能拿得出手的東西，棒子、棍子，甚至赤手空拳地打鬥。」

印度政府表示，中國人民解放軍的行為是有預謀的，但印度並沒有為這場震驚全國、激起民眾反中情緒的沖突作出更詳細的說明。

而印方傳出解放軍40名傷亡者的說法則遭到中國駁斥。中方的說法是，印軍突然猛烈攻擊前往談判的中國官兵，造成雙方激烈的肢體沖突和傷亡。但北京並未說明死傷士兵人數。

在回答路透社詢問時，中國外交部發言人重復了此前指責印方越過事實邊界、挑釁中方的言論。這位發言人說:「當中國官兵前往那裡談判時，突然遭到印度軍隊的暴力襲擊......這起事件的是非曲直非常清楚。責任絕對不在中國士兵身上。」

但中國沒有提供印度侵略的證據，而中國國防部也沒有針對路透社報導做出回應。

鄒宗翰/張慈 (路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

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