反種族歧視風潮 拜登重訂選戰策略 爭南方選票

從密西西比撤除州旗，到多處地方政府移除公共場合的邦聯雕像，南部多州的兩黨都努力剷除南北戰爭和吉姆克勞法(Jim Crow laws，種族隔離法)的記憶象徵。

在全國聚焦種族主義之際，民主黨領導人希望將這種象徵性的轉變轉成手中的選票。

許多南部州選舉人是非白人的年輕都市人，不太可能嚮往川普總統的白人中心政治。

南部民主黨與人口多元的眾院候選人，與黨內準總統候選人、77歲的白登可望策動在文化上保守的族群。

在南卡挑戰共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)的44歲非裔民主黨哈里森(Jaime Harrison)說：「在這個區域，每個人都有許多機會。」

數十年的經濟發展讓當地居民的生活變好，包括來自其他地區的部分白人、或在大遷徙的私刑與種族隔離時代過後，返回故土的非裔家庭，以及越來越多的拉美裔。

哈里森說，年輕的南部非裔與白人，較少像父母和祖父母那一輩人，與種族傾向強烈的對象結為連理。

哈里森說：「這是動向的改變，並非我們忘祖，而是歷史不會拖我們後腿。」

11月選舉將決定這番改變的範圍，南部選戰不只影響總統、參院控制權，也將平衡從北卡洛麗(Raleigh)到德州奧斯汀的州議會。

民主黨若拿下勝利，將重新定義擴大健康保險的政策方針，改革司法程序等。

眾院選舉的重要性也不遑多讓，因為選民將選出州議員，而州議員將在2020年人口普查後畫定立法與議會範疇。

大多數共和黨還不若民主黨，迅速將2020年框為重新定義年。

他們坦言今年將出現明顯的改變，始於維吉尼亞北部都會區，到南部海岸線城市，再到德州西部。

共和黨民意調查員布坎南(Brent Buchanan)的公司Cygnal協助共和黨競選，他說：「北卡、喬治亞、德州將成為真正的兩黨州。」

拜登的競選總幹事珍‧歐馬利‧迪倫(Jen O`Malley Dillon)曾談論「擴大地圖」，將北卡與佛州放到與五大湖州相同地位，這些地區讓川普得以入主白宮，而喬治亞和德州的選戰將比往年更激烈。