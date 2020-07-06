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避港區國安法 港人用創意暗語挺民主

世界日報 / 香港新聞組／香港5日電

「港區國安法」實施後，香港人頓時面臨因言獲罪的風險，支持民主的港人於是發揮創意用暗語避險。像是「32190246」代表「光復香港、時代革命」；而「連儂牆」上紙條照貼，只是全部空白。

綜合香港網路訊息及德國之聲(Deutsche Welle)報導，「反送中」運動的知名口號「光復香港、時代革命」，日前被港府列為可能觸犯「港區國安法」，引起支持民主的港人強烈不滿。而迴避此法追訴的網路暗語，也因此應運而生。

例如，由「光復香港、時代革命」這八個字的粵語拚音首字組成的「GFHG、SDGM」，便成為香港網路上首先出現的暗語。不過，由於容易被辨認及識破，便有香港網友進一步使用「3219、0246」這八個阿拉伯數字，來代表這句口號。

有香港網友表示，這八個數字的發音與「光復香港、時代革命」的發音相距甚遠，但音調則算接近。加上數字前一組為倒數，後一組是偶數，有好記的優點。

此外，像是鐵定觸犯「港區國安法」的「香港獨立」四字，在網路上就被改成了「香港獨特」；而「奪回香港」四字，則被改成了「奪回香蕉」。

除了暗語，部分港人也採用具有隱喻性的字眼，繼續表達對民主的支持及對北京的不滿。像是香港鬧區銅鑼灣的一座天橋上，就被人噴上了中國國歌「義勇軍進行曲」的首句歌詞「起來，不願做奴隸的人們」，反諷意味頗高。

不遠處，還有人噴上了中共已故領導人毛澤東在1966年7月「文化大革命」剛爆發時，暗指政敵劉少奇的講話，內容是「凡是鎮壓學生運動的人，都沒有好下場」，同樣具有反諷意味。

還有港人引用川普總統2016年角逐白宮的競選口號，改成了Make Hong Kong Great(讓香港變得偉大)，一語雙關，同樣具有隱喻意味。

至於「反送中」名曲「願榮光歸香港」，也同樣被香港網友玩起數字遊戲，改成「5201314」，歌詞則改成「05、432、680」等一連串數字。

港人的創意也反映在「反送中」的產物「連儂牆」上。在 「港區國安法」實施後，不少「連儂牆」被撤下，但其中一家設有「連儂牆」的咖啡館，則將寫滿支持香港民主的小紙條，全部換成了空白的小紙條。

然而，店家卻在自己的臉書上，引用知名兒童故事「小王子」中的一句話說：「真正重要的東西，是用眼睛看不見的」，讓不少港人會心一笑。

香港 國安法 連儂牆

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