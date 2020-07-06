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【重磅快評】小池大勝 但仍有兩座大山要過

聯合報 / 主筆室
日本東京都知事小池百合子輕易地擊敗其他二十一名候選人順利連任。路透
日本東京都知事小池百合子輕易地擊敗其他二十一名候選人順利連任。路透

在新冠疫情持續擴散及熊本水災的雙重肆虐下，日本於昨日舉行東京都知事選舉，正如選前所預期，在執政自民黨的「暗助」下，小池百合子輕易地擊敗其他二十一名候選人順利連任知事，而令人訝異的是，在東京第二波疫情再起的情況下，小池仍然能夠囊括六成的選票，比第二名的宇都宮健兒還多出四成五的選票，由此可見，日本選民是期盼穩定大於改變。

只是，令人懷疑的是，小池百合子過去四年的政績並不亮眼，甚至還有些落漆，例如小池最著名的政見便是「七個零」政策，至今只有寵物「零撲殺」勉強達標，而築地市場遷移問題，也因為豐洲市場地下水污染問題整整延宕兩年多，甚至許多攤家至今還拒絕遷入新的豐洲市場，重頭戲二零二零年的東奧，也在疫情持續肆虐下，明年能否順利舉行，仍屬未知之數。

但主播出身的小池，深深了解輿論的影響力，她不但親上媒體直接進行政策說明，並與民眾在直播上面對面溝通，甚至還以半嘲諷的方式來隱喻自己的「七個零」政策，這與老態守舊的自民黨官僚相比，小池這種半作秀方式還頗能迎合東京都年輕選民的胃口，竟然能夠輕易反轉民意，可見「小泉學校」出身的小池，其過人的政治功力。

從政黨政治來看，這次東京都知事選舉，雖然是小池百合子的個人舞台，但是其背後，卻是執政自民黨與在野三黨之間的相互對決，自民黨依照往例不提候選人，只支持會贏的人（小池），而在野三黨則共推高齡73歲的宇都宮健兒，這次是宇都宮第三次參選東京都知事，屢敗屢戰的宇都宮，面對高人氣的小池，仍然以慘敗出局，可見面對長期執政的自民黨，日本的在野黨仍然難以成氣候。

遙想四年前，當時小池挾著首任女性東京都知事的餘威，另組「希望之黨」直接攻占眾議院選舉，但卻不敵安倍的高人氣，而只獲得區區的五十個席次，而如今日本政局早已物換星移，在安倍深陷閣員弊案的泥沼，過半民意不支持安倍四連任下，小池儼然成為日本政壇的唯一明星，而在日本選民熱愛強人的心理下，小池是否會再次撼動自民公民執政聯盟，則成為外界關注的焦點。

只是，在現今東京都疫情仍然嚴峻，全球疫情不明的情況下，明年東奧能否如期順利舉行，尚屬未定之數，而想要攻占首相大位的小池，可能要先跨越疫情及東奧這兩座大山吧。

東京 疫情 日本

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