【重磅快評】小池大勝 但仍有兩座大山要過

在新冠疫情持續擴散及熊本水災的雙重肆虐下，日本於昨日舉行東京都知事選舉，正如選前所預期，在執政自民黨的「暗助」下，小池百合子輕易地擊敗其他二十一名候選人順利連任知事，而令人訝異的是，在東京第二波疫情再起的情況下，小池仍然能夠囊括六成的選票，比第二名的宇都宮健兒還多出四成五的選票，由此可見，日本選民是期盼穩定大於改變。

只是，令人懷疑的是，小池百合子過去四年的政績並不亮眼，甚至還有些落漆，例如小池最著名的政見便是「七個零」政策，至今只有寵物「零撲殺」勉強達標，而築地市場遷移問題，也因為豐洲市場地下水污染問題整整延宕兩年多，甚至許多攤家至今還拒絕遷入新的豐洲市場，重頭戲二零二零年的東奧，也在疫情持續肆虐下，明年能否順利舉行，仍屬未知之數。

但主播出身的小池，深深了解輿論的影響力，她不但親上媒體直接進行政策說明，並與民眾在直播上面對面溝通，甚至還以半嘲諷的方式來隱喻自己的「七個零」政策，這與老態守舊的自民黨官僚相比，小池這種半作秀方式還頗能迎合東京都年輕選民的胃口，竟然能夠輕易反轉民意，可見「小泉學校」出身的小池，其過人的政治功力。

從政黨政治來看，這次東京都知事選舉，雖然是小池百合子的個人舞台，但是其背後，卻是執政自民黨與在野三黨之間的相互對決，自民黨依照往例不提候選人，只支持會贏的人（小池），而在野三黨則共推高齡73歲的宇都宮健兒，這次是宇都宮第三次參選東京都知事，屢敗屢戰的宇都宮，面對高人氣的小池，仍然以慘敗出局，可見面對長期執政的自民黨，日本的在野黨仍然難以成氣候。

遙想四年前，當時小池挾著首任女性東京都知事的餘威，另組「希望之黨」直接攻占眾議院選舉，但卻不敵安倍的高人氣，而只獲得區區的五十個席次，而如今日本政局早已物換星移，在安倍深陷閣員弊案的泥沼，過半民意不支持安倍四連任下，小池儼然成為日本政壇的唯一明星，而在日本選民熱愛強人的心理下，小池是否會再次撼動自民公民執政聯盟，則成為外界關注的焦點。

只是，在現今東京都疫情仍然嚴峻，全球疫情不明的情況下，明年東奧能否如期順利舉行，尚屬未定之數，而想要攻占首相大位的小池，可能要先跨越疫情及東奧這兩座大山吧。