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伊朗與中國談25年戰略協議 德黑蘭：交易非秘密

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 伊朗外交部長扎裡夫(Mohammad Javad Zarif)周日 (7月5日)在議會的會議上表示，伊朗一直在就一項為期25年的協議與中國談判，一旦達成協議，就會宣布有關條款。

他說:「帶著信心和信念，我們正在與中國就一項為期25年的戰略協議進行談判。」

他堅稱，關於未來的中國的各項交易「沒有什麼秘密」。他說，當協議達成時將通知全國。

前總統艾哈邁迪內賈德 (Mahmoud Ahmadinejad)上個月譴責現在的政府與中國進行的秘密談判，這也讓伊中協議一直是伊朗社交媒體上的熱門話題。

保守派主導的伊朗議會

伊朗自5月底開始的新一屆議會由保守派和極端保守派主導。這是開議以來扎裡夫首次發表講話，卻被議員嘲笑是與世界大國針對2015年核協議進行談判的關鍵人物。

2015年的核協議曾讓這個伊斯蘭共和國以限制核武計劃換得部份國際制裁赦免，但伊朗保守派堅決反對這一多邊協議，認為美國永遠無法被信任。美國最後在2018年單方面退出協議，重新預告對伊朗實施強烈制裁。

鄒宗翰/楊威廉 (法新社)

本文章由德國之聲授權提供】

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