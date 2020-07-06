今天開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
波克夏將收購Dominion Energyte天然氣事業，圖為波克夏董事長巴菲特。（圖／美聯社）
波克夏將收購Dominion Energyte天然氣事業，圖為波克夏董事長巴菲特。（圖／美聯社）

●巴菲特出手！波克夏將收購Dominion Energy天然氣事業　交易總值100億美元

巴菲特的波克夏公司將耗資40億美元收購能源業者Dominion Energy的天然氣傳輸和貯存資產。若計入承擔債務，這筆交易總值近100億美元。這是波克夏公司自3月疫情爆發導致市場崩盤以來的第一筆大型交易。

巴菲特曾在波克夏5月股東年會上透露， 波克夏持有的現金部位達創紀碌的1370億美元，但儘管股市重挫，他沒看到太多令人心動的機會。

●新冠病毒全球病例1,131.8萬例，死亡53.2萬例

根據約翰霍普金斯大學和彭博資訊彙整的數據，截至世界標準時間7月5日16時，全球新型冠狀病毒確診病例增加至1,131萬例。

新冠病毒已擴散至170個國家和地區，造成53.2萬人死亡。

●高盛調降美國GDP預估 預期2020年萎縮4.6%

隨著美國部分州實施新的疫情防控措施後，高盛經濟學家調降本季美國經濟預估，但預期經濟9月將重回正軌。

高盛現在預估第3季經濟成長25%，低於先前預估的33%增幅；預期今年全年經濟萎縮4.6%，萎縮幅度高於先前預估的4.2%。

雖然消費者支出顯然會在本月和下月停止成長，但由Jan Hatzius為首的經濟學家表示，其他經濟領域已經證明活動有可能復甦，另外，戴口罩等人們行為上的改變也會有所幫助。

不過高盛經濟學家依然預期明年經濟將成長5.8%，目前預期今年底失業率將達到9%，低於先前預估的9.5%。

●英國官員表示密切關注華為5G設備的使用　法國敦促5G運營商避免使用

英國政府周日在電子郵件聲明中表示：「我們正在考慮美國對華為額外的制裁措施可能對英國網絡造成的影響。」另外，《星期日電訊報》引述一份將於未來一周提交給首相強生情報部門的報告報導，華為將在數月之內面臨英國的禁令。

另一方面，法國國家網路安全局ANSSI負責人Guillaume Poupard接受訪問時表示，法國5G電信網絡不會完全禁止使用中國華為的設備，但正敦促該國電信業者避免改用該公司設備。

●東京都知事選舉落幕 小池百合子成功連任

日本5日舉行東京都知事選舉投開票，根據日本放送協會（NHK）出口民調，67歲現任知事小池百合子挾「抗疫」高知名度成功連任。小池也表示，她成功連任。

小池在投票結束後不久便自行宣布勝利，並在勝選演說中承諾，將盡最大努力採取一切措施保護東京居民免受疫情影響，「最迫切的任務是預防措施。現在是為可能的第二波疫情做好準備的重要時刻，我將繼續堅定採取措施 」。

本屆東京都知事選舉共有22人角逐，創史上最多人參選紀錄。其他主要候選人包括73歲的日本律師聯合會前會長宇都宮健兒、46歲熊本縣前副知事小野泰輔，及45歲的令和新選組主席山本太郎。

波克夏 疫情

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