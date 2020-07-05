在拉美 民粹主義助長酷刑

這個年輕人身受與酷刑無異的極大侮辱，最嚴重者為性折磨：他被逼脫光衣服，然後，雙手被銬上，警察毒打他，並用警棍對他實施性侵。人權律師裡維埃拉（Pablo Riviera）講述了這一來自智利的案例。此案並非發生在1970年代的前皮諾切特專制時代，而是2019年。

這是國家人權研究所在2019年10月的抗議浪潮框架內所登記到的總共951起訴狀之一。美國大學華盛頓法律學院法學教授、阿根廷人門德斯（Juan Méndez）指出，「例如在鎮壓抗議時對暴力的瘋狂使用，其程度部分可同我們稱之為野蠻、非人道或侮辱性懲罰以致酷刑的行為相類比。」從2010到2016年，門德斯曾擔任聯合國酷刑問題特別報告員。

暴力螺旋

此類殘酷行為在眾多拉美國家繼續存在。大赦國際指出，缺乏進行客觀比較單個國家狀況的可靠數據。人權律師門德斯表示，主觀上產生出一幅扭曲圖像，即「在委內瑞拉和尼加拉瓜，政治上受迫害人遭酷刑事件明顯要比其它事件更嚴重。」產生這一現象的主要原因，在於中產階層與之有強烈共鳴。

德斯表示，在民主制國家，人們常認為，政治迫害已成為過去，但對刑事案犯用刑則是家常便飯，而若受害人為印第安人、黑人或來自社會和經濟弱勢群體，酷刑現象通常更為嚴重。門德斯指出，尤其在墨西哥，若涉及有組織犯罪，涉嫌作案人遭酷刑現象是普遍的。

柏林自由大學拉美歷史學家林克（Stefan Rinke）解釋說，墨西哥的情況一方面是緣於有利可圖的毒品交易，是經濟利益的結果：「有組織犯罪那一方殘暴使用酷刑」，由此催生出對方必要的報復，形成暴力螺旋。

比專制更古老的遺產

林克教授認為，相關問題之所以在拉美這麼嚴重，答案是在該地區的歷史中：「拉美毋需專制便有酷刑」，軍政府以其國家恐怖主義為酷刑手段，則為此創造了新的境界，並在很多地方持續至今，盡管程度有所減弱。酷刑普遍的原因在於，在重新民主化之後，警察和軍隊部門沒有改革，或改革不足；另一原因是，違反酷刑禁令的行為極少得到追究。

林克教授指出，即使酷刑現象較前為弱，但它造成的傷害並不因此減少，尤其是，違法行為此後更不易被確證。

民粹主義降低心理障礙

這兩位專家都認為，目前不會出現徹底的警察改革或出現一種明顯的思維轉變。他們指出，眾多政界人士對這一改革持反對態度，他們之所以會當選，是因為他們許諾實施「強硬」政策。歷史學家林克以巴西作為一個極端例子指出，該國政治家會公開為酷刑辯護，在那裡，有可能出現象在委內瑞拉、尼加拉瓜和墨西哥那樣的倒退。

門德斯也表示，以前曾有過理所當然地拒絕酷刑的時代，「盡管政治家們知道，酷刑無助於打擊犯罪」。不過，這位維權人士仍持謹慎樂觀態度：「我相信，一個沒有酷刑的大洲是可能的，或許不在我的有生之年就能實現，但肯定能出現在我的孩子和孫輩們生活的時代。」

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