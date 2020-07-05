德國聯邦議院過於龐大 選舉法急需改革

盡管疫情當前，聯邦議員們也要保持設當的社交距離，但聯邦議院每逢展開辯論，議院大廳內仍顯得相當擁擠。而2021年聯邦大選之後，議員人數還有可能會進一步增加至八百人之眾甚至更多。目前，德國聯邦議員人數已經達到創紀錄的709人，遠遠超過了法律所規定的598人上限。

斯圖維（Klaus Stüwe）教授對德國之聲表示：「如果繼續讓德國聯邦議院規模進一步擴大，將很難對選民們做出合理的解釋。」斯圖維是艾希施泰滕-英戈爾施塔特天主教大學（Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt）比較政治學教授。他表示，議員人數繼續增加「將給議會正常運作帶來更多實際問題，而且也會使費用進一步增加。」聯邦議院自民黨議會黨團代表團秘書長布什曼（Marco Buschmann）完全贊同斯圖維的觀點。這位法學家出身的聯邦議員表示，如果不盡快進行改革，「我們將成為笑柄，議會民主制度也將被削弱。」

一個選民兩張選票

德國的選舉制度是個人化的比例選舉制。每個選民在選票上要打兩個勾：第一票用來選舉自己選區中的一位政治家進入聯邦議院擔任議員。得票最多的候選人得以直接入主聯邦議院。

選民的第二票用來選舉政黨。雖然名義上叫「第二票」，但其重要性卻遠超第一票，因為它決定議會中的權力格局：每個政黨的議席比例。如果某個政黨在第一票中直接當選的議員人數超過了第二票選出的政黨議席數，就會出現所謂的超額議席以及其他政黨因此得到平衡議席。2017年的聯邦大選中，就產生了111個這樣的額外議席。

聯邦議院：過於龐大過於昂貴

聯邦審計署的數據顯示，聯邦議院的議員、工作人員和辦公室每年花費納稅人大約10億歐元的款項。有鑑於此，德國納稅人聯合會主席霍爾茨納格爾（Reiner Holznagel）長期以來一直在大聲疾呼：「我們必須要改革選舉法，以規定議員人數上限。500名議員足矣。」他表示，如果聯邦議院能保持正常規模，或進一步縮減，每年就可以為納稅人節省數千萬歐元的費用。

德國聯邦議院的規模是世界上第二大的，僅次於中國的人民代表大會。北京人民大會堂每年一度的人大會議上，有2897名人大代表與會。他們是中國14億人口的代表。而德國則由709名議員代表8300萬人口。政治學者斯圖維堅信，同其他國家相比，德國的議員人數過多。他說：「適當縮減聯邦議院規模對議會民主來說，絕不會是一個損失。」

德國是歐洲第一人口大國。因此，德國議員人數超過其他歐洲國家本來無可厚非。在德國，每名議員平均代表著11萬7千名公民。就人口比例而言，德國議員人數並沒有多到離譜。比如，人口只有九百萬的奧地利，議員人數卻達183名，相當於每個議員代表4萬9千名選民。

從上一屆聯邦議院開始，各大政黨以及兩名基民盟籍議長就一直在研討縮減議院規模的各種可能性。但迄今為止，一直未能找到共識。每個政黨都想維護本黨的利益，不希望失去權力和影響力。隨著下一屆聯邦大選的逼近，政黨之間就選舉法改革的爭議也變得愈加激烈。

時間緊迫

7月3日是德國聯邦議院暑期休假前的最後一次會議。一段時間以來，幾乎每天都有關於選舉法改革的新建議，而其中一項建議已經成為各方討論的焦點。由自民黨、左翼黨和綠黨提交的此項修改草案主張縮減選區數量，由目前的299個選區減少至250個。

但由聯盟黨和社民黨組成的大聯合政府一直在阻撓此項草案提交表決。此外，保守的聯盟黨提交的一項妥協性草案也已被擱置。基民盟基社盟建議將選區數量減少至280個，但其執政伙伴社民黨則表示反對，並提出進一步磋商的建議。

就此，有關選舉法改革的討論再度陷入僵局，暑假前夕達成共識的希望也成為泡影。政治學家斯圖維總體上持悲觀立場。他表示，減少選區將是一項耗時耗力的工作，因為這不僅涉及地理規劃的問題，還需顧及人口比例等因素。他說：「這項改革不能操之過急。」

如果九月份之前不能就選舉法改革達成共識，那麼下一屆聯邦議院規模仍有可能會繼續擴大。不過，正如斯圖維所說的那樣，「現在各方正就改革選舉法展開嚴肅討論，而且有了一些具體的建議。」這也許就是希望所在。

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