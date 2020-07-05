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克羅埃西亞疫情惡化 影響執政黨大選變數

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
克羅埃西亞即將舉行國會大選，國內疫情增溫形成執政黨的政治危機。圖中為現任總理普蘭柯維奇。（photo by Twitter）
克羅埃西亞即將舉行國會大選，國內疫情增溫形成執政黨的政治危機。圖中為現任總理普蘭柯維奇。（photo by Twitter）

克國執政黨欲以防疫成果打動選民，卻在選舉前夕碰疫情惡化，遭反對黨大力抨擊！克羅埃西亞將在週末提前舉行國會大選，執政的「民主聯盟」本希望以防疫成果收服民心，但國內疫情卻突然激增，以致被曾經的盟友「社民黨」及擁抱民粹主義的「國土運動」抨擊食古不化、不顧人民。

提前選舉的策略

根據《歐洲新聞台》報導，克羅埃西亞將在週末提前舉行國會大選，執政黨本希望以防疫成果收服民心，但在國內疫情上升後，反對勢力卻因此獲得優勢。

牛津大學政治與國際關係所研究員普雷列克指出，選舉提早進行的原因是，執政黨認為他們可以從處理新冠肺炎的表現中受益，「雖然這看起來是明智之舉，但國內解封及邊境交流恢復後，也導致國內疫情惡化。」目前克羅埃西亞共有3000例確診、110名患者死亡。

克羅埃西亞的經濟極度依賴觀光旅遊業，約佔該國GDP的20%。疫情期間產業經濟萎縮達10%，在邊境解封後狀況有所好轉，但最近幾週的確診人數也因此增加，平均每天新增數十起案例。這情況也再次引起民眾對疫情的恐慌，並成為反對黨最有利的攻擊點。

反對黨撿到槍

據《巴基斯坦每日報》報導，反對黨「社民黨」領袖，也是總理候選人的貝納迪奇指控，「政府不顧疫情決定舉行選舉，將克羅埃西亞人民置於危險之中。」前國會議員、也是知名歌手的斯科羅則組成擁抱民粹主義的政黨「國土運動」，並大力抨擊政府食古不化，他說：「只有讓新政黨執政才能帶來改變！」

各界認為，此次選舉執政黨操作不力，很有可能大改克國政治版圖。克羅埃西亞自1990年民主化以來，政治上長期被「民主聯盟」及「社民黨」壟斷，札格拉布大學教治系教授札科謝克表示：「這在東歐的政治環境中是很罕見的。」

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