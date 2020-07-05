德軍「新納粹」崛起深入菁英部隊 抓內敵成新挑戰

德國國防部日前宣布解散KSK菁英特戰部隊部分單位，原因是部隊充斥極右思想且現有體制難以根除。紐約時報調查發現，德國軍警認同極右翼的情況嚴重，氛圍彷彿當年納粹崛起。

紐時報導，就在德國5月逐步放寬因新冠疫情實施的封鎖措施時，德國特警帶著挖掘器具，掀開一名KSK士官長在偏鄉的一處房產，他被懷疑是一名新納粹分子。警方在花園裡搜出他埋藏的2公斤PETN塑膠炸藥、1把AK-47步槍、2把刀、一把十字弓與數千發彈藥等武器，據信絕大部分都是從軍隊裡偷出。警方還查獲一本納粹黨衛軍歌本、14本供黨衛軍前成員閱讀的雜誌，以及其他許多納粹紀念物。

德國國會負責督導KSK的委員會成員黑格說：「他這是有計畫性地，且不只他一人。」

軍警內部出現極右翼極端分子的案例層出不窮，有些甚至暗藏武器與爆裂物，終於讓德國政府大夢初醒。德國高階情報官員與軍方指揮高層開始有所行動，處理這個輕忽不得的問題。

情況因「德國另類選擇黨」（AfD）崛起而雪上加霜。該黨把極右翼思想合理化，利用德國2015年收容上百萬難民以及近期的疫情，製造一種迫在眉睫的危機感。

最令當局擔憂的是極端分子似乎都集中在理應最菁英、對國家最忠誠的KSK特戰部隊。國防部長康坎鮑爾日前大動作解散KSK一支被認為充斥極端分子的作戰單位，前述的「小綿羊」士官長就隸屬這個單位。康坎鮑爾還說，KSK共計遺失約4萬8000發彈藥、62公斤爆裂物。

目前德軍總計約18萬4000人，反情報部門現正調查其中超過600名官兵的極右翼極端主義傾向，光在KSK內部就有約20人，是其他單位的5倍。過去13個月，極右恐怖分子已刺殺一名政壇人士、攻擊一處猶太教堂、射殺移民與移民後裔共9人。

德國國內情報部門負責人哈登范恩坦承，極右翼極端與恐怖主義「是今日德國民主的最大危害」。

撰稿的紐時記者多年來訪談德國軍方、情報官員，以及不避諱自身為極右翼的人士，所有人都提到現、退役軍警組成的全國網絡與極右派的關係。

在許多案例中，官兵利用相關網絡為所謂的Day X做準備，也就是他們認為德國民主秩序崩壞的日子；官員憂心這真的會成為恐攻甚至政變的藉口。一些德國媒體已將情況比擬為1920年代的「影子軍隊」，當年隱身在軍隊裡的民族主義分子就策畫政變陰謀、推翻民主政府。

官員們也談到，招募新兵時能察覺出「價值觀轉變」。在對話時，官兵本身都表示，轉捩點應該就是2015年的移民危機，他們回憶當時數十萬人從敘利亞、阿富汗湧入德國尋求庇護時，部隊心情都充滿焦慮。

今年6月，一名KSK成員寫了封12頁的長信給國防部長，懇請國防部調查他所稱單位內的「不良認同文化」和「恐懼文化」。爆料者寫道，極端分子同僚的內情都被「集體忽略甚至包庇」，其中一名教官還把KSK比做納粹黨衛軍。

德國國會督導情報的委員會副主席范諾茨說：「一旦認真開始檢視，就發現一大堆案例。當出現數百樁個案時，就表示這是結構性問題，絕對讓人憂心。」

KSK指揮官克萊特麥耶說，「我沒法解釋為何軍中疑似有那麼多極右翼極端主義案例」，KSK「所受影響顯然比其他單位更嚴重，這看來已成事實」。

德國2011年廢除義務役，部隊改採志願役，結果就是軍隊結構越來越難以反映整體社會，兵源侷限在極小一部分。克萊特麥耶表示，KSK官兵有「極高比例」來自前東德地區，且疑為極右翼極端分子的KSK成員約一半是德東人。德東正是德國另類選擇黨支持者比例異常高漲的地區。