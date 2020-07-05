中國海警船入侵日本「領海」 航行31小時再度刷新紀錄

「極右翼在德國聯邦國防軍，絕無容身之處！」以反恐任務縱橫於中東、巴爾幹半島等地的德軍精銳——德國陸軍特種部隊司令部（KSK）——本周由聯邦國防部長克朗普–卡倫鮑爾（AKK）震撼宣布：KSK麾下的第二突擊連，因極右極端份子的滲透，在長期的軍情調查後，決定砍掉重練、就地解散。從疑似納粹崇拜、與新納粹組織過從甚密、洩露政要個資，再到部隊軍火彈藥的無故消失，KSK近年屢遭質疑早已被極右滲透。但作為德軍精銳的KSK，到底出了什麼問題？又為何似乎更容易成為新納粹鎖定的溫床？

2020-07-05 10:00