聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國海警船入侵日本「領海」 航行31小時再度刷新紀錄
NHK報導，兩艘中國海警船從四日闖入釣魚台列嶼的日本「領海」，直到今天上午仍在日本「領海」航行，已停留超過31小時，再度刷新入侵日本「領海」的滯留時間。
根據第11管區海上保安本部的資訊，中國海警局兩艘公務船在日本時間四日凌晨兩時左右，入侵釣魚台海域的日本「領海」，直到五日早上九時仍在大正島東南東約八至11公里處日本領海內航行。滯留日本領海時間累計超過31小時，是自2012年日本將釣魚台國有化以來，中方公務船入侵日本領海單次停留最長紀錄。
報導指出，該兩艘公務船在本月二日至三日間，也曾入侵日本領海，當時在日本領海內航行約30小時創下紀錄，期間多次的接近進行捕撈作業的日本漁船。這次入侵停留31小時又刷新紀錄。
海上保安本部不斷警告要求對方離開日本領海。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言