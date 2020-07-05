日本熊本豪雨水淹9公尺 多處留下民眾求救訊號

日本九州南部豪雨成災，熊本縣球磨川氾濫、民宅遭土石流沖毀。NHK報導，熊本縣內約有30個地區因為淹水變成陸上孤島，至日本時間中午12時，熊本縣已有七人死亡、16人心肺停止、14人下落不明。推論淹水地區水深最高達九公尺。

讀賣新聞報導，國土地理院公布熊本縣南部球磨川流域的淹水情形推定圖，推估水深可能最高達到九公尺。國土地理院綜合社群軟體上投稿的淹水照片、地勢圖，製作淹水狀況推定圖，淹水範圍廣，其中球磨川蜿蜒的球磨村渡地區，淹水達到八至九公尺，JR人吉車站前的市區街道也淹水達五公尺。

NHK的直升機在熊本県八代市坂本町廣場拍到「SOS」，可能是附近居民發出的求救訊號；熊本縣球磨村神瀬保育園的庭園也有大大的文字寫著「120人避難」，保育園周邊的住宅都淹在水中。

NHK報導，日本時間中午為止，累計七人死亡，分別是津奈木町80歲男性一人、芦北町男女共六人。另外，津奈木町兩人、芦北町三人、人吉市三人、球磨村六人，共14人下落不明；另有16人心肺停止。其中，熊本縣球磨村「千壽園」老人安養機構有14名入居者心肺停止，該安養院中包括入居者與工作人員還有約50人生存，自衛隊徹夜搶救撤離民眾。