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替代陸基神盾 日研議再添購兩艘神盾艦

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
美國部署在羅馬尼亞的陸基神盾系統基地，基地包含一座裝置雷達的主體建築與垂直發射系統。 路透
美國部署在羅馬尼亞的陸基神盾系統基地，基地包含一座裝置雷達的主體建築與垂直發射系統。 路透

日本放棄採購陸基神盾系統的計畫後，現傳出可能將在海上自衛隊增添兩艘神盾艦，做為強化飛彈防禦能力的替代方案。

日媒時事通訊報導，根據防衛省現有計畫，今年度將達成八艘神盾艦編制。而在放棄陸基神盾系統後，考量建構常態性覆蓋日本列島的防護體制、以及支出與成本，有見解認為再增購兩艘神盾艦的作法，更為可行。報導也指出，考量海上自衛隊的人力缺口，可能將從陸上自衛隊來補足人力需求。這點已經從多名政府與執政黨人士得到證實。

由於一艘神盾艦需要配置300名人員，須從其他護衛艦調集人力，對於募兵面臨困難的海上自衛隊，兵源將是必須解決的問題；另一方面，原本導入陸基神盾系統後負責運作的陸上自衛隊人力則十分充足。因此，基地的警備、營運等地面業務可能配置陸自隊員負責。這種作法也有前例。過去為了打擊海盜，日本在東非國家吉布地設置海上自衛隊的據點，就是由陸上自衛隊支援部隊來擔任補給與警備任務。

只是，對增購神盾艦的替代方案，海自內部態度保留。海自官員表示，神盾艦在惡劣天候下，能夠活動的海域有限，要維持全年無休的警戒體制並不容易，「不是增購船艦就能簡單解決問題」。

報導也提到，除了增購神盾艦外，日本政府也研議將神盾系統設置在海上基地，但缺點是遭逢海嘯或魚雷攻擊時，難以抵抗。

為了提升因應北韓彈道飛彈攻擊能力，日本內閣會議2017年決定引進陸基神盾，但現在停止部署陸基神盾，日本飛彈防禦計畫不得不進行根本性調整。自民黨上月成立了檢討小組，將在本月中旬向政府提出建言。是否保有對敵基地攻擊能力也在議論範圍。

神盾 自衛隊 日本

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