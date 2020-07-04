回應印度App禁令 抖音稱不會向北京提供用戶數據
在印度禁用抖音（TikTok）等59款中國應用程式（App）後，抖音試圖疏遠北京政府，向印度政府表示，即使中國要求抖音提供印度用戶數據，抖音也不會聽命行事。
路透社今天檢視一封寫給印度政府的信，當中抖音執行長梅爾（Kevin Mayer）表示，中國政府從未要求取得用戶數據，就算北京提出要求，抖音也會予以拒絕。這封信日期寫著6月28日。
抖音雖是北京字節跳動科技有限公司（ByteDanceTechnology Co.）所有，卻試圖疏遠中國，盼能拉攏全球民眾。抖音分為中國版本和國際版本，服務名稱在中國叫抖音，而國際版本是TikTok，中國用戶無法使用國際版TikTok。
中國與印度爆發邊境衝突後，抖音、騰訊（Tencent Holdings Ltd.）、微信（Wechat）和阿里巴巴旗下UC瀏覽器等59款中國App本週遭印度禁用。
梅爾寫道，「我能證實，中國政府從未要求我們提供印度用戶的抖音數據」，印度用戶數據存放在新加坡的伺服器裡，「若我們未來真的接獲這類要求，我們也不會遵守」。他還說，抖音計劃在印度建立數據中心。
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