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杜魯多官邸遭闖入！加拿大失業軍人持槍、撞爛大門
加拿大警方2日逮捕一名加拿大武裝部隊的軍人，因為他擅闖總理杜魯多和總督居住的渥太華管制區。
中央社引述法新社報導，加拿大皇家騎警（RCMP）在聲明中表示，這名嫌犯在清晨6時30分左右，駕車擅闖總督府麗都廳的主要行人入口，官邸鐵門被撞至變形，所幸總理一家和總督在事發當時都不在現場。
嫌犯車輛在衝撞大門後損壞，所以他徒步走進官邸區，被正在巡邏的加拿大皇家騎警「迅速壓制」並逮捕，沒有造成任何事故。警方表示：「加拿大皇家騎警逮捕的這個人是加拿大武裝部隊的軍人。」警方沒有透露他的身分。
加拿大皇家騎警和加拿大國防部表示，雙方正在配合協助調查。
「環球新聞」引述消息人士報導，這名嫌犯持有一把步槍和兩把獵槍，他告訴警方自己無意傷害任何人，並指出他只是想跟總理表達訴求。他表示自己最近失業，並對政府在疫情期間發放補助的情況感到失望，他說政府做得還不夠。
麗都廳是總督帕耶特的官邸，杜魯多和他的家人都住在麗都小屋。
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