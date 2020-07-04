金正恩近況曝光！現身主持會議 金與正台下低調抄筆記

北韓官媒「勞動新聞」在頭版刊出領導人金正恩主持會議的照片，顯示他人在國內，且有體力主政；韓媒認為，場中一名女子似乎就是早前被瘋傳接班的胞妹金與正。此外，南韓統一外交安保特別顧問文正仁指出，金特別為防疫召開政治局會議「非比尋常」，顯示北韓疫情可能遠比想像來得嚴重。

未提兩韓問題 暫時維持現況

北韓官媒刊登金正恩主持第7屆中央委員會第14次政治局擴大會議的報導與活動相片，並具體提出金正恩出席會議的地點。金正恩在會中對南北韓關係隻字未提，顯示出其欲暫時維持現況之立場。

據南韓媒體「NEWS 1」分析，金正恩上月23日曾就北韓炸毀兩韓聯絡辦公室發言，但僅有文字報導而未發布照片。反觀這次卻公布新照，代表北韓意識到金的「健康問題」已在國外發酵，於是藉機澄清。韓媒也推測，現場未戴口罩的官員中，一名頭髮及肩、低頭寫筆記的女性，可能是最近少露面的金與正。

大讚防疫成果 南韓不以為然

此外，金正恩在會中盛讚北韓抗疫工作獲得「耀眼的成功」，「我們已經徹底遏止邪惡病毒來襲...且抗疫情況維持穩定，即便是目前全世界正面臨健康危機。」

不過，對此南韓卻有不同的見解。「韓聯社」報導，總統文在寅的統一外交安保特別顧問文正仁表示，金正恩特別為疫情召開政治局會議，代表境內疫情恐怕超乎想像，呼籲南北韓應聯手共同合作抗疫。

中國爆發疫情後，相鄰的北韓至今都未通報任何一起確診，但實施了嚴格防疫措施，包括關閉邊界、學校停課，以及隔離數以千計的民眾。

中央社引述法新社報導，分析專家表示，北韓不太可能避免病毒感染，境內衛生醫護系統搖搖欲墜，難以應付重大疫情爆發。聯合國人權專家上個月也警告，北韓的糧食不安全危機加深，當局為遏止疫情爆發而採取管制措施，特別是封鎖邊界，結果導致一些民眾深陷飢餓。