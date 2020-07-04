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反制印度！中方急修西藏當雄廢棄機場

世界日報 / 中國新聞組／北京4日電
解放軍緊急重建西藏當雄廢棄機場。 圖／翻攝自微博@衛星影象發燒員
解放軍緊急重建西藏當雄廢棄機場。 圖／翻攝自微博@衛星影象發燒員

中印因邊境衝突引發雙邊關係日趨緊張，中國繼在西藏林芝米林機場附近修建防空導彈陣地後，再重建廢棄的西藏當雄機場。另對印度宣布將禁止中資企業參與印度道路建設，中國外交部發言人趙立堅強勢回應表示，中方將採取必要措施維護中國企業在印度的合法權益。

當雄機場1966年廢棄

香港01報導，儘管中印軍方都稱經過高層多輪會談達成緩解邊境局勢的共識，但前線局勢依舊緊張，中國持續加強邊境建設。最新衛星圖顯示，中國正施工重建西藏當雄機場。當雄機場為西藏第一個機場，有兩條雙跑道，長約3500米，因條件惡劣，於1966年廢棄。

另據此前衛星圖顯示，中國的西藏林芝米林機場開始修建可供軍用飛機使用的滑行道、停機坪和機庫，並在機場附近修建防空導彈陣地，用於安置軍隊和裝備。

目前，西藏已建成投入使用的機場有五個，其中，拉薩貢嘎國際機場是西藏機場之首，中國空軍的殲20、運20、直20、空警2000、空警500、殲10改進型等全新戰機都曾部署在這個機場進行高原飛行測試。隨着西藏航空運輸條件的完善，中國空軍的運20、運8、運9運輸機可以在西藏地區實施快速兵力投送之外，還可以緊急調用大量民航客機進行有效補充。

另針對印度交通部長宣布將禁止中資企業在印度參與道路建設項目，趙立堅表示，近來印方一些政治人物不斷發表有損中印關係的不負責任言論，中印關係需要兩國共同維護，印方應同中方相向而行，維護兩國關係大局。為兩國務實合作人為設置障礙，違反世貿組織相關規則，也將損及印方自身利益。

機場 西藏 印度

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