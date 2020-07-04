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大選前夕 新加坡引「假新聞法」促反對黨修改社交媒體內容
新加坡10日舉行大選前，當局2日動用受爭議的《防止網上虛假資訊和網絡操縱法案》（POFMA，俗稱假新聞法），要求反對黨「人民之聲」修正臉書專頁和創黨人、惹蘭勿剎集選區候選人林鼎在YouTube頻道上有關教育開支的「虛假」內容，成為本屆大選首個收到POFMA指示的候選人及政黨個案。
聯合早報、海峽時報報導，林鼎日前在「人民之聲」的直播視頻中指出，政府每年花2.5億新加坡元為外國人提供免費教育，質疑本地學生所獲的教育資源比外籍學生少。
新加坡政府及後在其事實核查網站指有關內容錯誤，指教育部一年為外國學生花費約2.38億新加坡元，但絕大部分學生仍要支付高於本地學生的學費，或於畢業後留在新加坡公司工作3年。
POFMA辦事處發文告指出，教育部常任秘書已指示辦事處，針對林鼎的這句話發出更正指示。而「人民之聲」2日晚已在專頁和YouTube的影片描述欄加上更正通知。林鼎稱：「我認為這是當局另一種恐嚇手段，旨在恐嚇反對派，特別是在這大選的重要時刻。」
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