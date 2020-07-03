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比總統還受歡迎 法國總理菲力普請辭獲准
法國總統府艾利榭宮3日宣布，總理菲力普（Edouard Philippe）請辭獲准，但並未交代理由。
儘管法國政府挨轟應對新冠肺炎疫情不力，馬克宏總統的共和前進黨更在6月28日的第二輪地方選舉大敗，菲力普民意支持度最近幾周卻顯著上揚，並成功連任勒哈佛（Le Havre）市長（法國允許民選公職可在不同層級政府兼任，像國民議會議員兼地方市長）。
The Local報導，最新民調指57%受訪者認為菲力普應留任總理，但外界已預期馬克宏很快就會趁此機會改組政府，推動環保政策、以挽回失望的選民。
菲力普將持續處理政務，直到繼任者出爐為止。
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