中國收緊對港控制 分裂的西方無能為力

中國在香港實施「港區國安法」 後，從東京到布魯塞爾等多個西方國家迅速譴責，然而美聯社發出的一篇評論指出，由於西方國家分裂，在中國收緊對香港控制之際，西方國家根本無力以對。

有專家認為，在對北京的人權問題上，個別國家的影響甚微；儘管各國共同努力或有可能有所作為，然而由於美國在川普總統主政下，華盛頓與許多傳統的歐洲盟國之間的關係日益緊張，採取協調一致的行動似乎不太可能。

英國皇家國際事務研究所(Chatham House)亞太區助理研究員懷伊(Rod Wye)認為，目前美國與歐盟在許多問題上都背道而馳，這種氛圍對中國非常有利，尤其是歐洲根本不想捲入美中博奕。在「港區國安法」立法前後，歐洲表達所謂關注，根本不會改變中國的意圖，中國愈強大，就愈不願意與西方國家就此問題展開全面接觸。

早前一份由美歐多個團體，包括亞洲協會、貝塔斯曼基金會及喬治華盛頓大學等撰寫的報告，對中國從制定港區國安法到鎮壓新疆維族表示擔憂，但均遭中國外交部發言人趙立堅反駁，指稱這純屬中國內政，任何外國無權干涉。

倫敦大學亞非學院教授曾銳生(Steve Tsang)指出，歐盟是中國最大的貿易夥伴，如果歐盟與美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭的「五眼聯盟」結盟，就相關問題合作，這個聯盟將具有真正的經濟及其他影響力。

然而無論英國首相強生或川普總統，若要與歐盟就此問題合作都極其勉強。曾銳生認為，北京早就計算到英國和美國都是「紙老虎」，因為強生此刻只專注於脫歐，他很願意與任何人合作，但歐盟除外；至於川普則忙於在今年大選連任。

北京語言大學教授虞萬里也指出，西方國家之間，觀點上出現根本分歧，無法影響中國；另一個因素是西方強調政治權利，而中國強調經濟權利。他解釋，這並不是說中國可以經受西方的壓力，而是中國因為自己的政策取得了成果，所以毋須擔心西方的壓力。