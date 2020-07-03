潘斯：中國實施港區國安法 是背叛國際協議

副總統潘斯（Mike Pence）2日表示，中國實施港區國安法，是對國際協議（指中英聯合聲明）的一種背叛（betrayal)，美國希望中國承認協議，並認可全體港民的人格尊嚴；前白宮國安顧問波頓（John Bolton）說，美國認定香港地位不再，對香港造成負面影響，希望北京改變作法，但目前看不到有這種跡象。

潘斯接受美國國家廣播公司財金頻道（CNBC）訪問時談及香港議題；他說，中國通過且在香港實施的國安法，是對中國自己簽署的國際協議的一種背叛，最終，這將無法被全世界熱愛自由的民眾所接受。

潘斯表示，川普總統明確表示，美國將改變對待香港的貿易關係與地位，美國也將持續代表港民與中國人權發聲。

潘斯表示，中國是可以選擇的，除了經濟參與，中國可透過進一步的政治自由化和深化人權，來加入國際社會大家庭，或者中國選擇繼續走專制道路。

這並非潘斯首度針對香港議題發聲，潘斯去年10月24日參加華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）的講座，主談美中關係發展，就曾敦促北京展現克制，履行對港民的承諾，並敦促香港反送中的運動者繼續以非暴力形式示威。

波頓雖因新書爆料川普決策，與白宮衝突不斷，他在香港議題上仍保持對中批判立場，波頓2日以視訊方式參加美國外籍記者座談會時，談到香港議題。

他表示，遵循一國兩制讓香港與中國其他地區截然不同，而美國認定北京放棄一國兩制，改變對香港的貿易方式與待遇，將使香港不再是單獨實體，對香港將造成非常不利的影響。

波頓說，美國30、40年來對中政策的基礎事實已被證明是錯誤，如今面對可能是有史以來威權最盛的中國領導人習近平，促使民眾反思對中政策。

他說，看到如今的香港情勢，台灣內部希望與北京修好的聲音應會消失；且美國應全面給予台灣外交承認，雖不必一步到位，可使用多種手段對北京「不對稱施壓」。