抖音被禁 印度網紅：讓我怎麼活…

印度官方封禁59款中國應用程式後，在印度的中國企業營運成關注焦點，媒體報導，一些在印度本地中國企業工作的民眾，近來紛紛擔憂公司下一步可能裁員，自己將失業。另有部分TikTok（抖音）網紅不滿被禁，稱「這讓我怎麼生活」。

網易科技報導，截至目前，TikTok全球累計下載量達20億次，其中印度市場占6億次以上，占比高達30%。其母公司字節跳動去年在該國聘用了幾名高管，並制訂了10億美元的投資計畫。印度是該公司的第一大增長市場。

TikTok在印度的一位匿名內容審查員告訴路透，「我們的經理說，沒有必要恐慌，一切正常運轉。但其實大家都擔心失業。」他目前在印度南部城市海德拉巴工作。

一位為一家在印度被禁的應用公司提供諮詢的律師表示，「如果禁令不撤銷的話，這些公司將不得不削減在印度的業務，這可能會引發裁員。」

據報導，在印度，許多用戶在TikTok 周二停止顯示內容之前發布視頻，來對政府的決定表達不滿。有些人告知粉絲們到YouTube或Instagram持續關注更新動態。

一位「@omkarsharma988」的用戶發布一段視頻，播放一首印地語歌曲：「你離開了我，我現在該怎麼生活？」在已下載到手機的TikTok應用不再能正常使用之前，這條視頻被點讚21.8萬次。

此外，環球網報導，雖然目前蘋果和谷歌的應用商店已不對印度用戶提供遭到封殺的中國開發App，但許多人的移動設備上仍未刪除這些應用。對此，有印度政客發起一項運動：提供免費的口罩，以換取刪除中國App。

另外，針對外媒關注中國、印度邊境局勢緊張，兩國據傳都在不斷加強進口規範，壓制對方的出口貨物。中國商務部發言人高峰說，中方沒有針對印度的產品和服務採取任何限制性、歧視性措施；而印方有關做法違反世貿組織有關規則和印方在世貿組織中的承諾，希望印方立即糾正相關針對中國和中國企業的歧視性做法。