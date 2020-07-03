英首相改口 稱華為「潛在敵國供應商」

面對美國加強制裁中國電信設備商華為以及由香港「國安法」帶來的內外壓力，英國開始重新評估華為在5G網絡中的可靠性。曾一度堅持可部分使用華為設備的英國首相，也開始改變口徑，形容華為是「潛在敵對國家的供應商」。

BBC報導，英國首相強生2日說，他要在華為的決定上謹慎行事，在回答關於華為參加英國5G網絡建設的問題時，強生說，「我不希望看到國家關鍵的基礎設施存在以任何方式被潛在敵對國家供應商控制的風險」。

英國文化大臣6月30日對議會的國防委員會說，美國制裁可能影響到中國電訊公司華為參加英國5G網的可行性。

美國川普政府5月加強了對華為的制裁，限制那些使用美國技術的公司向華為供應芯片。美國的新制裁促使英國開始評估對華為參加英國通訊網絡建設的影響。文化大臣奧利弗道登（Oliver Dowden）說，上月他下令進行緊急審核，可能有必要改變對華為的政策。

英國政府在今年1月作出決定允許英國網絡使用華為5G技術，但決定一直在英國引起爭議。

5月美國對華為出台新制裁措施後，當時英國許多媒體就認為，美國的制裁以及英國的再次評估將為首相強生提供更改之前決定的機會。

衛報指出，英國首相府已經要求英國監聽部門英國政府通訊總部（GCHQ）的下屬機構，國家網絡安全中心負責對華為的審查工作，審核美國對華為在半導體和軟件方面的供應限制產生的影響。

英國政府的消息人士說，關於華為的一個特別擔心是他們會使用一些不熟悉和未經測試的零部件，而這些又可能被北京和其他機構利用進行監視活動。