近八成民意支持 普亭可望掌權到至2036

俄羅斯政府1日公布修憲公投計票結果，近八成選民支持修憲，讓這項綑綁退休年金及禁止同婚等多項政策的公投案過關。最重要的是，公投通過讓俄國總統普亭得以再參選連任兩次，最長可執政至2036年，持續刷新近代俄國在位最久紀錄。

俄國憲法修正案公投於上月25日至本月1日舉行投票，為期七天，投票率六成五。公投原訂4月22日投票，因爆發新冠肺炎疫情而延期。根據已開完的選票，77.9%選民贊成修憲案，反對者21.2%。

這項修憲案涵蓋206項議題，最受矚目的是總統參選資格。依據俄國現行法律，普亭至2024年第二個任期屆滿後就不能再參選，修憲後規定總統只能做兩任但重新起算，等於讓普亭可繼續參選，最多再做12年。

一小群抗議人士1日下午在莫斯科紅場快閃抗議，躺在地上排出「2036」字樣，在警察趕到前一哄而散。

住在莫斯科的男子沃科夫支持政府，他說：「我們需要徹底改革，我支持修憲。」

另一名選民呂德米拉說：「老實講我沒看過修憲條文。如果他們已幫你做決定，投票有何意義？我們現在就是這樣，看一看就投，所以我投了。」

修憲後俄國政府將更多權力移轉給國會，議員有權力提名及任命特定官員。其他變革包括重要公職人員不得擁有外國籍、退休年金因應通貨膨脹率調整、保障基本工資高於最低生活費等。

修憲案亦定義婚姻為一男一女之結合，實質上否決同婚。此外，修憲案將信仰上帝明列為國家傳統價值，引發爭議。

為鼓勵民眾支持公投，俄國政府祭出好康，1日宣布有孩子的家庭可領取1萬盧布（約140美元），投票的選民可參加抽獎，最大獎是公寓。

反對人士批評修憲公投是「憲政政變」，普亭的死對頭納瓦尼說：「我們不會認同這個結果。」他表示，因為疫情暫不上街抗議，但若反對派候選人在接下來的區域選舉被杯葛或選舉被操縱，他們會號召大批民眾上街示威。

對於未來是否繼續參選，普亭上月說：「再看看吧，我目前還沒做任何決定。」根據民調公司Levada的調查，普亭支持度為六成，與最高峰時期的九成相比下滑不少。