快訊

指考化學解答出爐！瑞德西韋、空汙入題…題目偏易 考生直呼：佛心！

揮手道別！東南衛視記者被限期離台 在桃機吃最愛麻油雞麵線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近八成民意支持 普亭可望掌權到至2036

世界日報 / 編譯莊蕙嘉／綜合2日電
俄羅斯政府1日公布修憲公投計票結果，近八成選民支持修憲，公投還通過讓俄國總統普亭得以再參選連任兩次，最長可執政至2036年，持續刷新近代俄國在位最久紀錄。 美聯社
俄羅斯政府1日公布修憲公投計票結果，近八成選民支持修憲，公投還通過讓俄國總統普亭得以再參選連任兩次，最長可執政至2036年，持續刷新近代俄國在位最久紀錄。 美聯社

俄羅斯政府1日公布修憲公投計票結果，近八成選民支持修憲，讓這項綑綁退休年金及禁止同婚等多項政策的公投案過關。最重要的是，公投通過讓俄國總統普亭得以再參選連任兩次，最長可執政至2036年，持續刷新近代俄國在位最久紀錄。

俄國憲法修正案公投於上月25日至本月1日舉行投票，為期七天，投票率六成五。公投原訂4月22日投票，因爆發新冠肺炎疫情而延期。根據已開完的選票，77.9%選民贊成修憲案，反對者21.2%。

這項修憲案涵蓋206項議題，最受矚目的是總統參選資格。依據俄國現行法律，普亭至2024年第二個任期屆滿後就不能再參選，修憲後規定總統只能做兩任但重新起算，等於讓普亭可繼續參選，最多再做12年。

一小群抗議人士1日下午在莫斯科紅場快閃抗議，躺在地上排出「2036」字樣，在警察趕到前一哄而散。

住在莫斯科的男子沃科夫支持政府，他說：「我們需要徹底改革，我支持修憲。」

另一名選民呂德米拉說：「老實講我沒看過修憲條文。如果他們已幫你做決定，投票有何意義？我們現在就是這樣，看一看就投，所以我投了。」

修憲後俄國政府將更多權力移轉給國會，議員有權力提名及任命特定官員。其他變革包括重要公職人員不得擁有外國籍、退休年金因應通貨膨脹率調整、保障基本工資高於最低生活費等。

修憲案亦定義婚姻為一男一女之結合，實質上否決同婚。此外，修憲案將信仰上帝明列為國家傳統價值，引發爭議。

為鼓勵民眾支持公投，俄國政府祭出好康，1日宣布有孩子的家庭可領取1萬盧布（約140美元），投票的選民可參加抽獎，最大獎是公寓。

反對人士批評修憲公投是「憲政政變」，普亭的死對頭納瓦尼說：「我們不會認同這個結果。」他表示，因為疫情暫不上街抗議，但若反對派候選人在接下來的區域選舉被杯葛或選舉被操縱，他們會號召大批民眾上街示威。

對於未來是否繼續參選，普亭上月說：「再看看吧，我目前還沒做任何決定。」根據民調公司Levada的調查，普亭支持度為六成，與最高峰時期的九成相比下滑不少。

修憲 公投 普亭

延伸閱讀

退不了位的沙皇 停滯的俄羅斯

近8成民意支持...俄公投過關 普亭任期可至2036

俄修憲公投延長普亭掌權 克里姆林宮歡呼勝利

俄羅斯修憲公投落幕！77%選民支持普亭做到2036年

相關新聞

近8成民意支持...俄公投過關 普亭任期可至2036

俄羅斯政府一日公布修憲公投計票結果，近八成選民支持修憲，讓這項綑綁退休年金及禁止同婚等多項政策的公投案過關。最重要的是，公投通過讓俄國總統普亭得以再參選連任兩次，最長可執政至二○三六年，持續刷新近代俄國在位最久紀錄。

不敗的東京女帝？小池百合子與「必勝選戰」的政爭暗潮

距離2020東京都知事選舉投票的7月5日，已經進入最後倒數階段。今年相當冷清的選舉氣氛裡， 文藝春秋發行了一本名叫《女帝 小池百合子》的新書，書中的主人公當然就是已經勝券在握、準備連任的東京都知事小池百合子，這本書衝著小池而來，由日本資深紀實作家石井妙子，歷經三年半的時間，採訪了超過100名與小池相關的人士，撰寫而成的紀實報導，於今年的5月29日發行後掀起一陣風波...

港版國安法引反彈！日執政黨擬要求拒習近平訪日

中國強硬實施的港版國安法引發國際反彈，日本NHK報導，日本執政黨自民黨正採取行動，以取消日本政府邀請中國國家主席習近平訪...

美大選新民調：50%拒投川普 39%不投拜登

幾已篤定成為民主黨總統候選人的前副總統拜登在支持度方面繼續保持優勢，根據孟莫斯大學(Monmouth University)最新民調，拜登領先競逐連任的川普12個百分點，全國一半選民已表明在11月的大選中不會投票給川普，儘管也有近40%選民說不會投票給拜登，但數字反映登的支持度優於川普。

民調落後 吸金也輸！川普6月募款創高 仍遭拜登碾壓

川普陣營1日公布6月募款金額，以1億3100萬元寫下新高，14日生日當天更進帳1400萬元；儘管如此，他獲得的巨額募款仍不及民調看漲的民主黨準候選人拜登(Joe Biden)，他募得1億4100萬元，連續兩個月勝過川普。

拜登副手選非裔？ 白人女參議員華倫呼聲仍最高

即將成為民主黨總統候選人的拜登(Joe Biden)，如今面臨龐大輿論壓力，要求他挑選副手必須是非洲裔；但是，許多支持者極力主張，民主黨麻州聯邦參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)才是白登最佳搭檔人選，因為自由派的華倫向來深受左派人士青睞，有助於拜登吸引年輕選票。

近八成民意支持 普亭可望掌權到至2036

俄羅斯政府1日公布修憲公投計票結果，近八成選民支持修憲，讓這項綑綁退休年金及禁止同婚等多項政策的公投案過關。最重要的是，公投通過讓俄國總統普亭得以再參選連任兩次，最長可執政至2036年，持續刷新近代俄國在位最久紀錄。

中共長臂管轄 威脅美台和海外華人

習近平強勢獨裁，中共不僅在大陸濫用專制權力，現在貫徹到香港，甚至延伸全世界。「港區國安法」適用非香港居民，只要在境外違反該法「罪行」者入境香港，照樣可被逮捕。這是一部長臂管轄、想壓制任何反對中共聲音的惡法，包括美國、加拿大、歐洲和台灣民眾，只要違反其規定，理論上入境香港即可能被捕。國務卿龐培歐批評該法「無恥」，是對世界各國的侮辱；而中共最害怕的竟是自己的人民。

港國安法這個單位 可直接將人「送中」審判

《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（以下簡稱「港版國安法」）7月1日上路，但前一天6月30日晚上10點仍不見條文，近午夜時分所有條文一公告，各界驚呆了——這是一個當代法治社會從未看過的荒謬立法，幾乎可說是「不擁護共產黨就該死」的法律，簡直像是追求未遂者對被追求者和其他對手發出的恐怖宣示：我愛不到香港我不能忍受！香港之所以不肯愛我，一定是有人搗亂！我對任何搗亂的人都不會放過！

退不了位的沙皇 停滯的俄羅斯

俄羅斯二日公布公投結果，一如預期獲得支持，總統普亭可在任期屆滿後再選兩次，執政至二○三六年，成為近代俄國在位最久的領導人。

俄修憲公投延長普亭掌權 克里姆林宮歡呼勝利

俄羅斯修憲公投開票結果顯示，選民壓倒性支持修憲，讓現任總統普亭（Vladimir Putin）得以延長掌權期限，克里姆林...

防疫措施存分歧 美國外交官返華計劃推遲

路透社查閱了美國國務院的十多封內部郵件、並與知情人士交談後獲悉，原定7月開始的美國外交官返華包機已經推遲...

熱門新聞

被冷落？毛小孩將出生僅26日雙胞胎女嬰咬死 母親眼目睹崩潰

影／緬甸玉石礦場崩塌畫面曝光！海嘯般波浪橫掃山谷

男子殺貓當街燒烤稱沒錢 路人大罵：怎麼有錢買菸

日本女生不能單獨吃拉麵？ 網友揭背後性別觀念

34年懸案偵破...「華城連環殺人案」嫌犯因變態獸欲 性侵殺害14人

美股3月恐慌會重現嗎？緊盯這關鍵數字

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。