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美大選新民調：50%拒投川普 39%不投拜登

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合2日電
根據最新民調，美國總統川普(見圖)民調落後對手拜登(見圖)12個百分點。歐新社
根據最新民調，美國總統川普(見圖)民調落後對手拜登(見圖)12個百分點。歐新社

幾已篤定成為民主黨總統候選人的前副總統登在支持度方面繼續保持優勢，根據孟莫斯大學(Monmouth University)最新民調，登領先競逐連任的川普12個百分點，全國一半選民已表明在11月的大選中不會投票給川普，儘管也有近40%選民說不會投票給登，但數字反映拜登的支持度優於川普。

民調顯示，在已登記選民中，53%支持拜登，41%支持川普，這個比率與6月初拜登以52%對41%領先的結果相若。3月，拜登以48%對45%支持微幅領先川普，4月則是48%對44%，5月則突破到50%至41%；顯示出離11月3日投票日整整4個月之際，雙方的差距愈來愈大。

在合資格的選民中，40%支持拜登，34%支持川普，然而當問及投票意向時，50%表明不會投給現任總統，39%說不會投給挑戰者拜登。

一般認為，學歷較低的多支持川普，這也反映到今次民調結果。在沒有大學學位的白人選民中，56%表明絕不可能支持拜登，只有37%的人說不支持川普。在其他族裔群體的選民中，61%不支持川普，22%不支持拜登。

負責此次調查的孟莫斯大學民調研究所所長穆瑞(Patrick Murray)在解讀結果時指出，在2016年的大選中，川普在落後的民調中，最終仍可以取得突破當選，然而今次有一半選民表明不會投票給他，因此他要成功連任就艱難得多。

有分析指出，與四年前的主要區別在於，選民對民主黨總統候選人的負面評價人數減少了。在6月初，不支持拜登的比率為49%，而最新則減至44%，反觀希拉蕊柯林頓在2016年7月，不支持的比率為52%。

至於川普，最新的不支持率為55%，6月為57%，2016年7月的不支持率為53%，說明了他在這方面的變化不大。

對於這兩個都已70多歲的人來說，身體與健康備受關注，最新民調表示，45%對川普有信心具有執行總統職位的精神及耐力，對白登有信心的為52%；若以黨派而言，72%的共和黨人對川普有信心，民主黨方面，僅有47%對白登有信心。

川普 民調 投票

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