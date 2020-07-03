拜登副手選非裔？ 白人女參議員華倫呼聲仍最高

即將成為民主黨總統候選人的拜登(Joe Biden)，如今面臨龐大輿論壓力，要求他挑選副手必須是非洲裔；但是，許多支持者極力主張，民主黨麻州聯邦參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)才是拜登最佳搭檔人選，因為自由派的華倫向來深受左派人士青睞，有助於白登吸引年輕選票。

拜登高齡77歲，華倫71歲，而且跟拜登一樣是白人，從年紀及族裔背景來看，被認為對拜登加分作用不大。「挑選非洲裔女性當副手」的聲浪，從拜登在初選脫穎而出後便一直存在，明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白警壓頸致死引發全美嚴重示威、暴動之後，這項訴求獲得更多拜登支持者呼應。

拜登先前表示，再過一個月便將公布副手人選。他在日前也表示，副手遴選委員會目前正在針對幾位可能人選進行深度背景調查，整個程序可能耗時六至八周。

過去這段期間，華倫的名字經常出現，在諸多以少數族裔居多的「報派」副手人選當中，她是唯一白人。

華倫支持者認為，她是民主黨內最精明的政策高手，雖然身為革新派，卻也知道如何讓計畫得以落實。華倫在民主黨黨內初選雖然敗北，但從稅改到育兒政策、醫療保險，她所提出的政見都有鉅細靡遺的方案。在她落敗退出之後不久，拜登便表示支持華倫提出的破產法改革計畫。

華倫支持者指出，華倫從政經驗豐富，有能力足以領導疫情下的美國，而且美國在上一次經濟大蕭條後成立的消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)，就是華倫的心血結晶。

前任民主黨麻州聯邦眾議員佛朗克(Barney Frank)便說，華倫非常務實，超乎外界想像，「她熟知如何領導，我曾在金融改革法立法期間，與她密切合作。」