民調落後 吸金也輸！川普6月募款創高 仍遭拜登碾壓

川普陣營1日公布6月募款金額，以1億3100萬元寫下新高，14日生日當天更進帳1400萬元；儘管如此，他獲得的巨額募款仍不及民調看漲的民主黨準候選人拜登(Joe Biden)，他募得1億4100萬元，連續兩個月勝過川普。

川普近期面臨多事之秋，從新冠肺炎疫情再次爆發，加上反種族主義示威處理失當、爆出煽動言論等，讓他民調落後對手白登超過十個百分點；儘管如此，川普吸金力超強，6月僅舉辦兩場募款活動，就與共和黨全國委員會聯手募得1億3100萬元，這也比2016年參選時任何一個月還多；6月14日生日當天，網路募款就多達1400萬元，整季下來達2億6600萬元。

川普6月獲得的款項，比首次輸給白登的5月多了5700萬元。川普陣營透露，目前手握2億9500萬元資金，過去兩年已募得近9500萬元。不過川普競選花費也非常驚人，6月支出也達1億元。

不過其實依照總總大選規定，要到7月中旬才必須公開募款數字。川普陣營在7月1日就選擇公布，無疑是為了挽救自己趨於劣勢的選情。

川普競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)說：「6月強大的募款動能，顯示選民願意為選戰出資，對川普總統尋求連任充滿熱情。」

近期川普更為秋季的電視廣告保留9500萬元，預計勞工節假期後在亞利桑納州、佛羅里達州、俄亥俄州、賓州和威斯康辛州播放，皆是普遍被認為選情關鍵的地區。

川普陣營的數字公開後，拜登隨後亮出更強的吸金功力；6月募款1億4100萬元硬是碾壓對手，本季募款總額已來到2億8210萬元。白登陣營對外表示，上個月68%的款項來自新的捐款人，線上捐款平均每筆34元。

拜登競選經理競選經理珍妮佛‧奧馬利‧狄隆(Jennifer O`Malley Dillon)透過電子郵件向支持者說：「很明顯選民尋求的是擁有穩重領導力、經驗、同理心、愛心和人格魅力的候選人；你能在拜登身上看見這些特質，也是我們從第一天就強調的，也將是11月的勝選關鍵。」