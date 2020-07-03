中共長臂管轄 威脅美台和海外華人

習近平強勢獨裁，中共不僅在大陸濫用專制權力，現在貫徹到香港，甚至延伸全世界。「港區國安法」適用非香港居民，只要在境外違反該法「罪行」者入境香港，照樣可被逮捕。這是一部長臂管轄、想壓制任何反對中共聲音的惡法，包括美國、加拿大、歐洲和台灣民眾，只要違反其規定，理論上入境香港即可能被捕。國務卿龐培歐批評該法「無恥」，是對世界各國的侮辱；而中共最害怕的竟是自己的人民。

「港區國安法」四大罪行定義寬泛，包括分裂國家顛覆國家政權恐怖活動勾結外國或境外勢力危害國家安全，最高刑罰都是終身監禁。而罪行定義包括引發對特區政府或中央政府憎恨，並可能造成嚴重後果者，都屬犯罪。解釋上就包括言論罪，即使不涉鼓吹港獨，只要被列入「黑名單」，言論不利中共領導人或政權，無論哪種國籍的人入境香港都可逮捕、秘密審訊，判終身監禁。這麼嚴格的所謂法律，可能比秦朝商鞅的嚴刑峻罰還嚴苛。

中共的「恐怖立法」，顯然是被港人近年屢次百萬人示威的刺激所致，而外來勢力(美、英、台灣等)伺機介入，像要把香港從中國大陸分離出去，讓北京祭嚴法回應；更重要的，重手立法想杜絕大陸民眾效法香港，防止大陸出現動亂，危及中共統治。北京自認空前強大，當局看來卻愈來愈缺乏安全感。

北京也明顯在效仿美國的「長臂管轄」，將法律適用境外各國民眾身上。2018年12月，美國要求加拿大逮捕華為財務長孟晚舟，引渡美國，就是依據她違反美國法律，向伊朗出售科技的禁令。中共當時猛批美方長臂管轄，如今卻步美國後塵，也想管治外國人境外的行為。這部法律到底能增進中國法治形象，或強化中共顢頇專制印象？美中法治、自由權利保障等南轅北轍，這是進步的立法或東施效顰？答案其實很清楚。

港區國安法貫徹習近平強硬立場，難免引發周邊效應：一，它確實是個新里程碑，如果得逞，今後可能繼續出台更多類似法律。該法背棄「中英聯合聲明」(主權交接協議)，收回「一國兩制」承諾，實質已是「一國一制」。往好的一面看是伸張主權、打擊分離勢力，不准外人干預中國內政。

但往不好一面看，中英國際協議可廢，日後諸如「美中建交三個聯合公報」為什麼不可廢？北京說此一時、彼一時也，「一國兩制」只剩軀殼；據此邏輯，美國今後也可力辯「一個中國」過時了，同屬公報聲明，美方為何不能推翻？北京又有何權利要全球國家遵守和它簽訂的協議或公報？今後如引發國際骨牌效應，北京將後患無窮。

二，長臂管轄法律出台，今後包括鼓吹台獨的台灣民眾、海外同情香港前途者、厲言批評中共的人，只要中共不喜歡，如赴香港觀光訪友，理論上當局都可抓捕送辦，甚至「送中」審判，進而終身監禁。這是範圍廣泛的威懾，鬆緊完全繫乎中共國安系統的選擇認定。

港區國安法不僅打擊香港民主派，全球華人聲援港人爭自治權，也可能受波及。本來聲援港人爭自由，符合「一國兩制、港人治港」等鄧小平訂立的方針，不是支持「港獨」；事實上，港獨在港人中是極少數，海外支持者更少。但只要北京想硬拗，就像抓捕銅鑼灣書店五名東主、店員，或扣押兩名加拿大公民報復孟晚舟被捕一樣，香港因此失去英國人建立的法治，變成中共的人治。

這種恐怖立法想引發所有人寒蟬效應，節制不利中共的言論，但對北京爭取海外民心，絕對是大害。

三，香港示威引發動亂，經濟已受重創，今後「恢復秩序」，卻關進鳥籠，不再是開放的自由港，而成為中共專制權力延伸的試驗窗口。今後香港所有中外民眾，都須變成「經濟動物」，只管賺錢、不談政治、小心老大哥隨時在你身邊；可能造成觀光客減少，經濟融入港珠澳大灣區，香港金融特殊地位逐漸褪色，終致成為「一國一制」下的內地城市。中共勢必加強港人「愛國教育」，從孩子抓起，香港觀光樂園褪色，「東方之珠」逐漸黯淡。

英國政府宣布，正研擬接納香港持有大英國協海外護照(BNO)的港人移民英國，估計數十至上百萬港人符合資格。香港是否爆發新一波移民潮，帶走大量人才、資金，國安法將「謀殺」香港或幫助香港回春？劇變才剛剛開始。